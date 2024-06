Tennis : Federer s’excuse auprès de Djokovic

Jean de Teyssière

Durant quasiment vingt ans, Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal ont été rivaux. À eux trois, ils ont remporté 66 titres du Grand Chelem. Impressionnant. Mais durant plusieurs années, Roger Federer n'a pas été tendre avec Novak Djokovic et il en a fait son mea-culpa dans son documentaire qui sortira le 20 juin prochain.

Novak Djokovic va terminer sa carrière en étant le joueur ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem dans l'histoire. Peu de personnes avaient parié sur lui en début de carrière, surtout avec le niveau de jeu de Roger Federer et Rafael Nadal. Mais à force de talent et de confiance, Djokovic a réussi à surpasser les deux légendes du tennis, malgré les réserves de Roger Federer à son égard.

«Je pense que je n’ai pas accordé à Novak le respect qu’il méritait»

Le 20 juin prochain sortira le documentaire sur Roger Federer et ses douze jours avant sa retraite. Dans certains extraits, on peut y voir la légende suisse faire son mea-culpa envers Novak Djokovic : « Je pense que je n’ai pas accordé à Novak le respect qu’il méritait à cause de ses défauts techniques. J’avais l’impression que Novak avait une prise de coup droit très extrême et que son revers n’était pas aussi fluide qu’il l’est aujourd’hui. Mais il a ensuite très bien corrigé ces défauts et est devenu un joueur monstrueux. »

«Je regarde au‐delà des médias et je vois en fin de compte l’homme qu’il est»