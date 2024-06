Tennis : Les Français qualifiés pour les Jeux olympiques !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ça y est ! Après des mois de compétition pour tenter d'engranger le plus de points possibles, la sélection pour les Jeux olympiques de Paris devrait être bientôt connue. Côté français, le tennis masculin a pu s'appuyer ces derniers mois sur 4 têtes d'affiche. Finalement, comme il l'a révélé il y a quelques semaines, Adrian Mannarino laissera sa place, lui qui ne joue pas grand-chose sur terre battue. Il laisse donc la place à un invité de dernière minute que l'on n'avait pas forcément coché !

Le tournoi de Roland-Garros était la limite pour déterminer les joueurs qui participeront au tournoi olympique cet été. En effet, comme dans les tournois du Grand Chelem par exemple, il faut prendre en considération le classement six semaines auparavant. Cela tombait donc sur le classement au lendemain de la finale de Roland-Garros et il y a eu du changement ! Les joueurs français qui reviendront à Roland-Garros cet été seront Ugo Humbert, Arthur Fils, Gaël Monfils et... Corentin Moutet !

4 places à prendre

Pour rappel, le mode de qualification pour le tableau olympique est simple. Comme il s'agit d'un tableau de 64, les places sont chères mais il y a déjà 56 sélections directes et quelques places peuvent être attribuées sur plusieurs critères. Dans le cas de la sélection directe, il faut que les joueurs aient été sélectionnés pour une rencontre de Coupe Davis (Billie Jean King Cup pour les femmes) dans les deux saisons précédant l'olympiade. Si ce n'est pas le cas, des exemptions sont possibles car là aussi les places sont chères. Chaque nation n'a le droit d'envoyer que 4 athlètes dans le tableau simple, raison pour laquelle il fallait se battre jusqu'au bout !

Moutet invité de dernière minute

Alors que l'on pensait que des joueurs comme Arthur Cazaux voire Arthur Rinderknech étaient en mesure de pouvoir se qualifier pour les Jeux olympiques, c'est bien Corentin Moutet qui sera présent cet été ! En effet, le gaucher français a bien profité de ces derniers mois pour engranger des matches et de la confiance pour réaliser un très bon Roland-Garros, revenant à la 56ème place mondiale ce lundi. Une place suffisante pour faire donc partie des 56 sélectionnés directs, sachant qu'il est le 5ème Français au classement. Mais comme Adrian Mannarino, classé dans le top 30, n'aime pas du tout la terre battue puisqu'il a de très mauvais résultats dessus, il laissera volontiers sa place.

Des espoirs attendus

En attendant la confirmation de la liste féminine, les joueurs masculins pourraient avoir un coup à jouer dans ce tournoi olympique qui intrigue beaucoup. Dans l'enceinte de Roland-Garros, Ugo Humbert, Gaël Monfils, Arthur Fils et Corentin Moutet pourraient se servir de leur expérience pour briller. Attention, différence majeure avec le Grand Chelem parisien : le format évidemment. Mais c'est un avantage pour les Français qui pourraient profiter de la fatigue accumulée par les meilleurs joueurs du monde qui vont loin à Wimbledon par exemple pour briller. Une médaille serait une excellente nouvelle.