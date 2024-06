Tennis : Alcaraz triomphe à Roland-Garros, Federer est enchanté !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la deuxième place mondiale à la suite de sa victoire à Roland-Garros dimanche face à Alexander Zverev en finale, Carlos Alcaraz a frappé un grand coup dans cette saison 2024 qui n'avait pas très bien commencé pour lui. L'Espagnol remporte déjà son troisième titre en Grand Chelem à seulement 21 ans et toute la planète tennis n'a pas manqué cet événement. C'est le cas de Roger Federer, qui s'est exprimé sur la finale depuis l'autre bout du monde.

Cela fera bientôt deux ans que Roger Federer a arrêté sa carrière officiellement. Le Suisse fait de rares apparitions dans sa retraite, où il a pris beaucoup de temps pour s'occuper de sa famille. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem n'a pas manqué de féliciter Carlos Alcaraz pour sa première victoire à Roland-Garros depuis le Dartmouth College dans le New Hampshire, où il a été invité à prononcer un discours devant les étudiants diplômés.

Federer, grand fan de tennis

On entend parfois que certains joueurs ne suivent pas tellement le tennis en dehors de leurs matches quand ils sont en compétition. Ce n'est pas le cas de tout le monde mais une fois qu'on sort du cercle professionnel, on a plus de temps pour se délecter des plus belles affiches. « Une victoire incroyable pour Carlos, et une grande finale pour Zverev. Les demi-finales ont également été fantastiques. J'adore regarder les Internationaux de France, ou n'importe quel tournoi d'ailleurs. Hier (dimanche), malheureusement, je n'ai pas pu regarder la finale » précise le Maestro dans une interview pour Extra TV.

Djokovic, Nadal, Federer... Alcaraz annonce du lourd après Roland-Garros ! https://t.co/E6K9eNHyII pic.twitter.com/XhmJE3JZMt — le10sport (@le10sport) June 10, 2024

« Le circuit est entre de bonnes mains »

Alors qu'on pouvait s'inquiéter de l'avenir du tennis mondial une fois que les légendes du Big 3 commenceraient à partir, Carlos Alcaraz est apparue comme une vraie bénédiction pour la discipline. Une impression confirmée par Roger Federer. « Carlos a déjà eu une très belle carrière et le circuit est entre de bonnes mains avec tous les jeunes joueurs qui arrivent. Je suis toujours un grand fan de tennis » poursuit le Suisse, qui profite bien de sa retraite.

Alcaraz connaît déjà son programme

Même si la saison sur terre battue vient de se terminer, il faut déjà penser à la suite pour les joueurs. Pour Carlos Alcaraz, le programme ne sera pas différent de l'an dernier : il disputera le Queen's avant Wimbledon, deux tournois qu'il a remportés l'année dernière. En revanche, il passera directement aux Jeux olympiques ensuite et ne devrait pas honorer l'invitation de Rafael Nadal pour disputer le tournoi de Hambourg en double.