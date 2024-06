Roland-Garros : Djokovic sort du silence après son passage à l'hôpital

La rédaction

Suite à sa blessure lors de sa victoire en huitième de finale de Roland-Garros lundi, face l’Argentin Francisco Cerundolo, Novak Djokovic a subi une lésion du ménisque médial du genou droit. Opéré à Paris mercredi, le Serbe de 37 ans se veut rassurant sur son état de santé comme il l'a indiqué via ses réseaux sociaux.

Novak Djokovic a donné des nouvelles rassurantes ce jeudi suite à son opération du genou. Le champion de tennis serbe a dû prendre des décisions difficiles après avoir subi une déchirure du ménisque au genou droit lors de son dernier match à Roland-Garros : « La dernière journée, j'ai dû prendre des décisions difficiles après avoir subi une déchirure du ménisque lors de mon dernier match. Je suis encore en train de tout traiter, mais je suis heureux de vous informer que l'opération s'est bien déroulée, » a-t-il annoncé sur X.

Un soutien inestimable

Djokovic n'a pas manqué de remercier ceux qui l'ont soutenu durant cette période difficile. « Je suis tellement reconnaissant envers l’équipe de médecins qui ont été à mes côtés ainsi que pour le soutien massif que j’ai reçu de mes fans, » a-t-il exprimé. Le soutien des fans et des professionnels de la santé a été crucial pour le joueur, renforçant sa détermination à revenir plus fort. Cette gratitude montre à quel point les encouragements extérieurs peuvent être précieux pour les athlètes de haut niveau, surtout lorsqu'ils traversent des moments difficiles.

Une motivation intacte