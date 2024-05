Polémique à Roland-Garros, Djokovic pousse un gros coup de gueule

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ambiance est au rendez-vous lors de cette édition de Roland-Garros. Le public français donne de la voix durant cette première semaine, peut-être trop. Certains joueurs comme Iga Swiatek ou David Goffin se sont plaints du bruit durant leur match. Numéro un mondial, Novak Djokovic les a soutenus après avoir perturbé ce jeudi.

Le temps est maussade dans la capitale, mais le climat est brûlant dans l'enceinte de Roland-Garros. En cette première semaine, le public répond présent, que ce soit sur les courts annexes ou sur les courts principaux. L'ambiance devient même électrique lorsqu'un joueur français se présente sur le terrain. Parfois, cela a donné lieu à quelques dérapages. Lors de son premier tour face à Giovanni Mpetshi Perricard, David Goffin aurait reçu un chewing-gum jeté des tribunes. Ce jeudi, c'est Novak Djokovic qui a dû gérer le comportement limite d'un supporter lors de son duel face à Roberto Carballes-Baena.

Polémique à Roland-Garros, il propose une étonnante solution https://t.co/aEMEomJ7Rx pic.twitter.com/CZr3rMVTXM — le10sport (@le10sport) May 30, 2024

Djokovic perturbé par un spectateur

« En fait, il a crié quelques mots pendant l'échange, Carballes avait fait une amortie, et ça a commencé dès le début du match, à plusieurs reprises. Il soutenait mon adversaire, ce n'était pas un problème ça, mais je trouvais qu'il était gênant parce qu'il était très près. Et au moment où je m'apprêtais à frapper la balle, il s'est mis à crier. J'ai donc demandé à l'arbitre, mais il a dit que cela ne pouvait pas être considéré comme une gêne » a déclaré le numéro un mondial en conférence de presse.

« C'est vrai qu'ils peuvent être bruyants, mais... »