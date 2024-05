Tennis : Nadal aux Jeux olympiques, il vise le titre !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent à Roland-Garros cette année après avoir très peu joué ces derniers mois, Rafael Nadal n'était pas protégé puisqu'il est très loin au classement et il pouvait tomber sur n'importe qui au premier tour. Malheureusement pour lui, il a tiré au sort Alexander Zverev, numéro 4 mondial, qui était en grande forme. Lundi, il a peut-être dit au revoir au tournoi de Roland-Garros mais il a tenu à faire passer un message : il sera de retour lors des Jeux olympiques.

Ancien médaillé d'or de la discipline lors des Jeux olympiques de Pékin en 2008, Rafael Nadal comptera sur ce statut pour participer à la prochaine édition l'été prochain à Paris. Le Majorquin est d'autant plus ravi que les installations pour le tennis seront évidemment celles de Roland-Garros. A 38 ans, il a donc trouvé un nouvel objectif et sa prestation l'a peut-être convaincu un peu plus. Malgré la défaite, il peut prétendre réaliser de grandes choses...

Un rendez-vous donné

En indiquant à l'organisation du tournoi qu'il ne souhaitait pas de cérémonie d'adieu, Rafael Nadal a surpris un peu tout le monde en annonçant en plus qu'il n'était pas certain à 100% qu'il s'agissait de sa dernière apparition dans ce tournoi. Au micro sur le court après sa défaite, il a déjà évoqué une participation aux Jeux olympiques de Paris. Le message est donc bien passé, on le reverra cet été sur terre battue dans un tournoi exceptionnel.

Une reconquête possible

Ces dernières semaines, Rafael Nadal a évolué dans quelques-uns des plus grands tournois sur terre battue. L'Espagnol a repris en douceur du côté de Barcelone avant de connaître un parcours intéressant à Madrid, où il a battu la 11ème joueur mondial Alex de Minaur. A Rome, en revanche, il a subi une sévère défaite face à Hubert Hurkacz. Cette montée en puissance a tout de même servi puisque face à Alexander Zverev, il a disputé son plus grand match depuis sa reprise. Sur terre battue, il devrait rester un gros client dans un format qui lui permettrait d'enchaîner plus facilement les gros combats physiques.

Retour au classement ?

Actuellement à la 275ème place mondiale au classement ATP, Rafael Nadal ne peut évidemment que progresser puisqu'il n'avait pas joué de toute la saison 2023 à part tout début janvier. Le Majorquin peut donc croire à un certain retour s'il continue à jouer car le niveau qu'il a montré était très satisfaisant. Reste à savoir de qu'il prévoit de faire en dehors des Jeux olympiques car il a déjà donné un premier indice : il n'y aura pas de gazon au programme a priori...