Tennis : « Je ne peux plus », Nadal se lâche sur son calvaire

Alexis Brunet

Rafael Nadal l'avait annoncé, il voulait à tout prix disputer Roland-Garros cette année. L'Espagnol a donc réussi à atteindre son objectif, même s'il n'a fait qu'un passage express à Paris. Le célèbre gaucher s'est fait éliminer dès le premier tour par Alexander Zverev, mais il aurait aussi pu ne jamais se présenter au majeur français, car plus d'une fois il a pensé à abandonner selon son clan.

Lundi 27 mai, les spectateurs du court Philippe-Chatrier avaient le sourire. Ces derniers pouvaient alors observer Rafael Nadal en pleine action à Roland-Garros, ce qui n'était pas si évident il y a quelque temps. Il faut dire que l'Espagnol a dû faire face à de nombreuses blessures et à un corps qui ne le laisse que rarement tranquille. Malheureusement, les sourires des fans du Majorquin ne sont pas restés très longtemps, car le Taureau de Manacor a perdu dès son entrée en lice, face à Alexander Zverez.

Nadal a laissé planer le doute...

Rafael Nadal n'était pas encore en assez bonne forme pour tenter de rivaliser face à Alexander Zverev, qui est actuellement le quatrième joueur mondial et qui venait de remporter le tournoi de Rome. Mais l'Espagnol aura peut-être une ultime chance de quitter Roland-Garros sur une meilleure note. En effet, après la rencontre, Nadal a laissé entendre qu'il y avait encore un petit espoir qu'il revienne jouer le majeur parisien la saison prochaine. Cela ne sera possible que si les blessures laissent enfin tranquille ce dernier.

Roland-Garros : Nadal bientôt retraité ? Son clan fait une confidence https://t.co/xENDPbUOnr pic.twitter.com/PlyWwsFGWo — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

« Je ne peux plus »