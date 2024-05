Roland-Garros : Il annonce la fin pour Nadal

Jean de Teyssière

Rafael Nadal a fait son grand retour à Roland-Garros. Mais le vainqueur à quatorze reprises de ce tournoi n'a pas fait long feu pour la première fois de sa carrière en étant éliminé dès le premier tour par Alexander Zverev (3-6, 6-7, 3-6). S'il n'a pas annoncé officiellement qu'il avait disputé son dernier Roland-Garros, beaucoup y croient.

Le public du court Philippe-Chatrier a-t-il assisté au dernier match de Rafael Nadal à Roland-Garros ? Opposé à Alexander Zverev au premier tour, le Majorquin était trop juste pour mener un combat de cinq sets et s'est incliné en trois manches (3-6, 6-7, 3-6). Mais la question qui subsiste aujourd'hui est la suivante : le reverra-t-on fouler la terre battue de Roland Garros ?

«Un retour à Roland-Garros pour Nadal ? Je n’y crois pas»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , le journaliste Benoît Maylin évoque la potentielle participation de Rafael Nadal à Roland-Garros 2025 : « J e n’y crois pas. Il y a plein de petites indications. Moi je regardais le clan quand Marc Maury annonçait toutes les années de ses titres à Roland‐Garros. Moya était carrément en train de chialer. Sa soeur ne voulait pas regarder. Et à la fin du match, quand Nadal sert la main de Zverev, tu vois que : ‘ça y est quoi, c’est bon, j’ai lâché le dernier beau match de ma carrière à Roland‐Garros’. Et j’ai trouvé ça sublime, parce qu’il est sorti avec les honneurs, alors qu’on n’y croyait même pas. Et il a fait un énorme match. »

Roland-Garros : C’est terminé pour Rafael Nadal ? https://t.co/ZJAwh9HW7X pic.twitter.com/u5pwYVmlia — le10sport (@le10sport) May 29, 2024

«Il est loin d’être ridicule»