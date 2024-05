Roland-Garros : Nadal a changé d’avis !

Alexis Brunet

Après plusieurs mois d'incertitudes, Rafael Nadal a finalement pu participer à Roland-Garros. Malheureusement, l'Espagnol est tombé sur Alexander Zverev au premier tour et il s'est incliné en trois sets. Cela était donc peut-être le dernier match du Majorquin au sein du majeur parisien, et le tournoi lui avait même préparé une cérémonie d'adieu, mais il l'a annulée au dernier moment.

Pour la première fois de sa carrière, Rafael Nadal n'a pas dépassé le premier tour à Roland-Garros. Plusieurs facteurs peuvent expliquer une telle contre-performance. Blessé depuis de longs mois, l'Espagnol avait retrouvé du rythme dernièrement, mais il n'arrivait pas dans les meilleures conditions. De plus, il a hérité d'un gros morceau lors de son entrée en lice au majeur parisien. C'est Alexander Zverez qui s'est dressé face à Nadal, soit le quatrième joueur mondial. Le Majorquin n'a donc finalement pas fait le poids et il s'est incliné en trois sets.

Une cérémonie d'adieu était prévue pour Nadal, mais il l'a annulée

Vu son état de forme et son physique toujours très fragile, il est possible que Rafael Nadal ait disputé son dernier match à Roland-Garros, dans le cadre du majeur parisien. Le Majorquin a affirmé que cela était probable, mais il a également déclaré qu'il existait une petite chance pour qu'il revienne l'année prochaine. Pour Prime Video , Amélie Mauresmo a d'ailleurs déclaré qu'une cérémonie d'adieu était prévue pour Nadal, mais que ce dernier a décidé de l'annuler au dernier moment. « Il était ému mais contenu aussi. Il a dit ok pour parler, parce qu’on lui a évidemment laissé le choix. Tout était quand même contenu car dans sa tête, il n’en a pas fini. Tout était prêt (pour la cérémonie d’adieu) parce que c’était l’idée. Il nous l’avait dit, il me l’avait dit mais après il a changé d’avis. »

« Il s’est dit que ce n’était peut‐être pas la dernière »