Roland-Garros : Le programme du mercredi 29 mai

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'édition 2024 de Roland-Garros est désormais bien lancée et après un premier tour enrichissant, on connaît les affiches de la suite du tournoi. Le premier bilan peut être dressé et il est assez significatif : il n'y a quasiment pas eu de grosse surprise depuis le début, à part Maria Sakkari côté féminin qui a été éliminée par la Française Varvara Gracheva. D'ailleurs, ce mercredi, ils seront 5 à tenter leur chance pour une qualification au troisième tour.

La France aura-t-elle enfin un représentant au troisième tour ? Vu les forces en présence, le bilan de l'année dernière devrait tout de même être effacé même si on en attend bien plus. Ce mercredi, le programme est donc chargé avec la présence de Caroline Garcia, déjà vainqueur dans la douleur lors de son premier match. Mais il y aura aussi de sacrées affiches qui devraient également mettre l'eau à la bouche des spectateurs en tribunes et aussi des téléspectateurs.

Garcia, le grand espoir

Toujours installée dans le top 30 à la WTA, Caroline Garcia ouvrira le bal dans cette première journée du deuxième tour sur le Court Philippe-Chatrier face à l'Américaine Sofia Kenin, vainqueur de l'Open d'Australie en 2020 et finaliste à Roland-Garros la même année. Même si cette dernière est loin de ce niveau, il faudra se rassurer. La journée sur le court central risque d'être animée avec Carlos Alcaraz ensuite qui défiera le qualifié De Jong, avant que le gros duel entre Iga Swiatek et Naomi Osaka ne prenne la place. Sur le court Suzanne-Lenglen, Stéfanos Tsitsipas tentera de se qualifier pour le troisième tour dès 11h, suivi par Ons Jabeur, Andrey Rublev et Coco Gauff.

Un bilan français déjà positif ?

Si Caroline Garcia sera la première à s'exprimer ce mercredi, d'autres Français tenteront de rejoindre le troisième tour, eux qui étaient tous absents l'an dernier à ce stade de la compétition. Après Hubert Hurkacz, c'est Chloé Paquet qui défiera la tête de série 32 Katerina Siniakova sur le Simonne-Mathieu. Danielle Collins prendra la suite avant le très attendu Corentin Moutet, auteur d'une prestation XXL pour ses débuts. Enfin, sur le court 6, c'est Alexandre Müller qui voudra venir à bout du tombeur d'Arthur Fils à 11h.

