Tennis : Caroline Garcia en pleine renaissance, c'est incroyable

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

23ème mondiale au classement WTA cette semaine, Caroline Garcia est présente à Rouen pour la première édition de ce WTA 250 qui permet aux joueuses de se lancer doucement dans cette saison sur terre battue. Ce nouvel événement français permet à la numéro 1 française de retrouver de la confiance puisqu'elle jouera les demi-finales de l'épreuve ce samedi. Une très bonne nouvelle une semaine après l'échec cuisant de l'équipe de France en Billie Jean King Cup.

Après la défaite de Caroline Garcia en Billie Jean King Cup, entraînant l'équipe de France vers une élimination, la saison sur terre battue ne commençait pas très bien pour les Françaises. A Rouen, les meilleures étaient presque toutes présentes mais une a su se démarquer : Caroline Garcia. La Lyonnaise jouera sa place en finale du tournoi ce samedi, un regain d'énergie qui fait du bien à voir pour elle comme pour les fans.

Une préparation idéale

A un peu plus d'un mois du début du tournoi de Roland-Garros, Caroline Garcia a du temps pour peaufiner les détails qui la mèneront peut-être vers un grand chemin. La Française réalise une belle semaine à Rouen, une bonne nouvelle avant d'attaquer les grands tournois. « Je suis vraiment contente du match d'aujourd'hui (vendredi), il y avait une vraie opposition, il y a eu beaucoup de jeux très serrés, j'ai eu beaucoup de balles de break à sauver, je les ai bien sauvées. Et j'ai réussi à être opportuniste sur quelques jeux de retour et à la fin bien garder mon avantage. Je suis venue ici pour faire des matches, pour avoir des challenges à affronter pour ma préparation sur terre battue, c'est idéal » a-t-elle déclaré à L'Equipe .

Première demi-finale depuis septembre

Numéro 4 mondiale début 2023, Caroline Garcia n'avait pas atteint la demi-finale d'un tournoi WTA depuis le mois de septembre. A Rouen, elle a renoué avec la victoire et ce parcours pourrait beaucoup lui servir. En attendant, elle défiera Sloane Stephens ce samedi pour tenter d'atteindre la finale. L'Américaine est une ancienne vainqueur en Grand Chelem et se débrouille également bien sur terre battue. « On est lucides sur le fait que c'est le début de la préparation, on veut avoir des matches, il faut que je joue mon jeu et que je voie ce que ça donne. Un quatrième match demain (samedi), c'est vraiment positif pour moi, pour voir où j'en suis. C'est un super match à jouer contre Sloane Stephens qui fait un bon début de saison, qui a toujours été performante. Même avec des hauts et des bas, on sait quel niveau de jeu elle est capable de produire » commente-t-elle.

Enfin une éclaircie

Après son beau parcours lors du WTA 1000 de Miami en mars dernier, Caroline Garcia confirme qu'elle produit un niveau de jeu plus satisfaisant en ce moment. La Française pourrait donc réussir à retrouver sa place dans l'élite. Devant le public français à Rouen, elle s'est parfois sortie de situations difficiles. Espérons pour elle que cela lui porte chance...