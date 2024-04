Tennis : Il annonce du lourd pour ces deux cracks !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours bien assis sur le trône de leader du classement ATP, Novak Djokovic est suivi de près par deux joueurs issus de la nouvelle génération : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Le Serbe a un peu perdu la main en ce début de saison 2024 puisqu'il a très peu joué mais quand il a joué, il n'a pas réussi à remporter le moindre trophée. C'est pour cette raison que les deux joueurs cités précédemment ont pris de l'ampleur ces derniers temps et certains observateurs s'aventurent déjà dans les folles prédictions.

Assurément les deux meilleurs joueurs de la nouvelle génération, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont pris de l'avance sur leurs camarades pour sortir vainqueurs des tournois du Grand Chelem dans les prochaines années. L'Italien et l'Espagnol forment la nouvelle rivalité du circuit parce qu'ils ont la capacité de se sublimer à chaque fois qu'ils se rencontrent en match. Cette année, ils pourraient commencer à asseoir leur domination totale.

Des titres à la pelle ?

Avec pour le moment 2 titres pour Carlos Alcaraz et un pour Jannik Sinner, les deux hommes ont parfaitement démarré leur carrière à l'heure où le Big 3 commence à disparaître et font mieux que la précédente génération. L'Espagnol et l'Italien ont réussi à s'imposer d'une manière différente et ils sont prédisposés pour dominer et durer sur le circuit. « Ils y croient maintenant et si vous y croyez, vous y arriverez. Je pense vraiment qu’ils seront tous les deux des vainqueurs de Grand Chelem à deux chiffres » a récemment déclaré Rick Macci, ancien coach des soeurs Williams. Il pense donc ouvertement que les deux joueurs empocheront chacun au moins 10 Grands Chelems. Ils feraient alors partie des tout meilleurs de l'histoire du tennis.



Tennis : Nadal calme tout le monde après son grand retour https://t.co/EdCqrwO4PP pic.twitter.com/rAmLe1bVMx — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

Une rivalité qui se pousse

A la manière de Federer-Nadal-Djokovic, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz devraient se motiver l'un et l'autre à devenir meilleur pour atteindre les sommets que certains leur promettent. « Le ciel est donc la limite pour ces deux gars et ce qui est génial, c’est qu’ils vont continuer à se pousser l’un l’autre. C’est comme ça qu’on s’améliore parce que la compétition fait de vous un meilleur sportif » poursuit l'Américain. Cette rivalité entre les deux ne peut qu'être bénéfique pour le tennis.

Une saison charnière ?

Proches de faire du mal à la domination de Novak Djokovic au classement, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz disputent en ce moment une saison qui pourrait tout changer. Grâce au début de saison en fanfare de l'Italien, il a réussi à faire chavirer le Serbe une première fois. La saison sur terre battue pourrait rebattre les cartes et il faudra de gros efforts pour garder cette place. Le tremblement de terre n'en est qu'aux premières secousses...