Tennis : Sinner à la table de Federer, Nadal et Djokovic, c'est incroyable

Depuis six mois, Jannik Sinner est passé au niveau supérieur et il ne cesse de démontrer qu'il est le meilleur joueur du monde en ce moment. L'Italien s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo pour la deuxième année consécutive après être sorti vainqueur d'un match piège face à Holger Rune. Il continue son début de saison légendaire que seuls les plus grands de la discipline ont déjà réussi au moins une fois...

Bousculé par Holger Rune vendredi, Jannik Sinner a réussi à valider sa 25ème victoire de la saison pour une seule petite défaite. L'Italien s'est parfaitement adapté à la terre battue et continue son tournoi où il fait désormais figure de favori. Mais attention, il faudra confirmer face à Stéfanos Tsitsipas d'abord ce samedi à partir de 13h30. En attendant, il faut se rendre compte du niveau auquel le numéro 2 mondial évolue puisqu'aucun joueur en dehors du Big 3 n'avait réussi un tel début de saison.

Sinner encore vainqueur

En pleine confiance, Jannik Sinner se retrouve sans grande surprise en demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo. L'Italien a éliminé Holger Rune en trois sets en quarts de finale dans un match très important puisqu'il a pris sa revanche sur le Danois par rapport à l'an dernier où il avait perdu en demi-finales. Les statistiques sont folles pour le numéro 2 mondial qui tentera de décrocher un nouveau titre en Masters 1000 après Miami le mois dernier et confirmer un peu plus sa suprématie.

Sinner aux côtés du Big 3

Le compte Twitter Jeu, Set et Maths très réputé pour dénicher toutes les statistiques les plus folles a donc partagé quelque chose d'extraordinaire après la victoire de Jannik Sinner vendredi. En effet, l'Italien s'est qualifié en demi-finales de l'Open d'Australie, d'Indian Wells, de Miami et désormais de Monte-Carlo, soit les quatre premiers grands tournois de la saison. Dans l'histoire du tennis, personne n'avait réussi une telle performance en dehors du Big 3 puisque Federer l'a fait en 2006, Nadal également en 2008 et 2012 et Djokovic en 2012 et 2015. C'est dire si la performance est immense.

Favori pour le titre ?

Encore présent dans le dernier carré, Jannik Sinner pourrait bien s'imposer dimanche à Monte-Carlo. Pour rappel, on pouvait penser avant le tournoi que l'Italien aurait du mal à gagner pour ses premiers pas sur terre battue et surtout enchaîner si vite après Miami. Désormais, on peut penser que le niveau qu'il affiche depuis le début de la semaine fait de lui un vrai favori pour le trophée. Mais les deux dernières marches seront les plus difficiles...