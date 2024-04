Tennis : Alcaraz et Sinner au sommet, il annonce le pire pour Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette saison 2024 bien lancée, Jannik Sinner a pris de l'avance sur le reste de ses adversaires et derrière lui, c'est Carlos Alcaraz qui semble avoir les faveurs des observateurs à la suite de son retour au sommet à Indian Wells. L'Espagnol a tout de même déclaré forfait pour Monte-Carlo et doit attendre un peu avant de faire ses pas sur l'ocre européen mais il semble être en parfaite position pour gagner des grands titres sur la surface.

Après un premier trimestre 2024 intéressant, Novak Djokovic n'a pas démarré l'année comme il l'aurait voulu et comme il le fait habituellement. 12ème à la Race avant Monte-Carlo, le Serbe semble connaître un léger déclin même si ses débuts sur terre sont plutôt convaincants. Il a eu le temps de s'entraîner plus longtemps et à bientôt 37 ans, il reste redoutable. Mais un fossé s'est peut-être creusé ces derniers temps s'il n'est pas capable de jouer à son tout meilleur niveau.

Deux joueurs au-dessus du lot

En proposant un niveau de jeu hors du commun quand ils sont à leur meilleur, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont pris de l'avance sur le reste du plateau et s'affirment un peu plus chaque année comme les deux cracks de la nouvelle génération. « Avec ces deux‐là, je vous le dis, les autres vont devoir se surpasser. Nous disons toujours qu’ils sont en pleine ascension, mais je vous le dis, quand ces deux‐là jouent à leur meilleur niveau, personne sur le circuit ne peut s’en approcher » a déclaré John Lloyd pour Tennis Channel, ancien joueur professionnel.

Des progrès notables

Après leur explosion au plus haut niveau, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont dû s'adapter pour rester à la hauteur et leurs qualités ont augmenté au fil des années. « J’ai été impressionné par la façon dont Alcaraz a rebondi. Pendant l’intersaison, Sinner semblait avoir fait des progrès, ce qu’il a fait. Sa gestion du terrain est bien meilleure maintenant, il a travaillé son service. Quand on le regarde, on se dit qu’il a pris un peu d’avance sur Alcaraz. Et puis, à Indian Wells, il a été battu. Pour moi, c’est une grande chose pour l’avenir de Carlos Alcaraz, avec la façon dont il a changé son jeu. À ce stade, Sinner semblait imbattable, il semblait que cela allait être rapide, mais là, Alcaraz a utilisé son sens du tennis sur le court, a reçu un peu d’aide de son entraîneur, mais il devait toujours exécuter le plan de jeu. Pour moi, c’est un grand pas en avant pour Alcaraz » poursuit Lloyd.

Djokovic va devoir se surpasser

C'est pour Novak Djokovic que cette domination des deux jeunes joueurs pourrait être difficile. Le Serbe n'a pas joué à son meilleur niveau encore en 2024 et même quand il gagne face à des adversaires largement à sa portée, ce n'est pas en produisant un niveau de jeu exceptionnel. Pour rappel, il a été éliminé en demi-finales de l'Open d'Australie contre Sinner sans avoir réussi à obtenir la moindre balle de break, une anomalie. Mais au Masters de fin de saison dernière, il a su élever son niveau de jeu pour gagner. Cet effort sera sûrement nécessaire dans les prochains mois s'il veut conquérir Roland-Garros deux fois...