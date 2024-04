Tennis : Sinner, Alcaraz... Il dévoile qui sera le prochain numéro 1

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En réussissant à se propulser tous les deux vers les sommets du tennis, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz occupent le premier rang parmi les joueurs issus de la nouvelle génération. L'Italien et l'Espagnol ont pris beaucoup d'avance par rapport à Holger Rune ou d'autres et d'ailleurs, l'écart s'est réduit récemment avec Novak Djokovic au classement, qu'ils pourraient dépasser prochainement. Mais le favori n'est pas forcément celui que l'on croit...

La saison sur terre battue débute à peine et dans quelques semaines, le nom du patron du circuit pourrait définitivement changer. En effet, à la suite de ses résultats un peu en demi-teinte et un début de saison où il a peu joué, Novak Djokovic a laissé l'opportunité à ses adversaires de revenir sur lui au classement. Le Serbe n'a que 1000 points d'avance Jannik Sinner et Carlos Alcaraz et quand on voit la forme des deux joueurs, on est tenté de mettre une pièce sur l'Italien...

Une rivalité installée

Forcément, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ont réussi à se rendre indispensables au circuit qui manquait bien de représentation de la part de jeunes joueurs. L'Italien et l'Espagnol disputent à chaque fois des duels acharnés qui sont en plus très serrés et cela n'a échappé à personne. « C’est une très bonne rivalité pour le tennis dans les années à venir. Tous deux ont beaucoup de talent et de constance, sinon ils n’auraient pas atteint le niveau qu’ils ont atteint » analyse d'abord Toni Nadal.

Tennis - Roland-Garros : Alcaraz dévoile son grand objectif pour Roland-Garros ! https://t.co/fszKzOsQBT pic.twitter.com/kEPt2MTOzr — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

Avantage Alcaraz ?

Même si Jannik Sinner a réalisé un début de saison hors du commun, la terre battue n'est pas forcément son terrain de chasse préféré et l'Italien va devoir se faire violence. « Il est clair que la relève est arrivée avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. Ce sont des joueurs très difficiles à battre pour leurs adversaires. Alcaraz me semble un peu meilleur que Sinner et le principal favori pour atteindre la première place » poursuit l'oncle le plus célèbre du tennis. Le premier élément de réponse sera donné à Monte-Carlo.

Alcaraz très attendu

Pour que le propos de Toni Nadal se confirme, il faudra que Carlos Alcaraz réalise un parcours presque sans faute sur terre battue. L'Espagnol n'est clairement pas le mieux placé par rapport à Jannik Sinner puisqu'il a autant de points à défendre que Novak Djokovic, quand l'Italien en a seulement 500 sur l'ensemble de la saison sur terre battue. Il faudra donc déjà marquer les esprits lors du tournoi de Monte-Carlo la semaine prochaine.