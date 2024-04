Tennis : Il se lâche sur le grand retour de Nadal

La rédaction

Victime d'une blessure qui l’a éloigné des terrains pendant plus d’un an, Rafael Nadal peine à revenir au sommet de sa forme. L'Espagnol a déjà déclaré forfait pour le tournoi de Monte-Carlo, et sa participation à Roland-Garros demeure encore incertaine. L’ancien tennisman tricolore, Jo‐Wilfried Tsonga, s'est alors livré sur la question du retour de la légende de 37 ans.

Forfait pour Monte-Carlo, Rafael Nadal ne s'estime toujours pas en condition pour reprendre la compétition. « Bien que je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour avec l'illusion de pouvoir participer à des tournois qui ont été très importants pour moi, la réalité est que je ne peux pas jouer aujourd’hui » , a-t-il expliqué. Avant d’ajouter : « Je traverse une période difficile sur le plan sportif. Je dois malheureusement vous informer que je ne jouerai pas à Monte-Carlo. Mon corps ne me le permet tout simplement pas » . Pour Jo‐Wilfried Tsonga, le Majorquin n’a plus rien à prouver.

Tennis - Monte-Carlo : Monfils au combat, invité de marque à Monte-Carlo https://t.co/iD6t9cCt4R pic.twitter.com/9JqyB2Dvkj — le10sport (@le10sport) April 6, 2024

« Aujourd’hui c’est juste entre lui et lui même »

« Il n’a plus rien à prouver, il est champion olympique, il a gagné les quatre Grands Chelems, la Coupe Davis, il a été numéro 1 mondial, il joue au golf, il a une belle petite vie, une famille sympa, tout va bien quoi ! Aujourd’hui c’est juste entre lui et lui même » , a expliqué l’ancien numéro cinq mondial dans un entretien accordé à L'Equipe .

Trop juste pour Roland-Garros ?