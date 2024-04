Tennis : Sinner dominateur sur terre battue, elle y croit

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison 2024 hors du commun, Jannik Sinner s'est positionné comme le meilleur joueur du monde de ces six derniers mois. L'Italien, désormais à la chasse derrière Novak Djokovic à la deuxième place mondiale, va démarrer la saison sur terre battue comme tout le monde la semaine prochaine à Monte-Carlo. Avec la confiance engrangée, il pourrait jouer les premiers rôles sur cette surface où il brille un peu moins.

Avec trois nouveaux titres acquis sur dur pour commencer sa saison, Jannik Sinner va désormais tenter d'étoffer son palmarès de nouveaux trophées sur terre battue. Sur les 13 qu'il a en sa possession, seul un a été remporté sur cette surface si particulière. Par le passé, il a prouvé qu'il savait s'en sortir. Il sera attendu pour faire la même chose dans les prochaines semaines et a priori, la transition devrait vite opérer.

Sinner favori à Monte-Carlo ?

Malgré son immense confiance des derniers mois, Jannik Sinner ne sera peut-être pas placé tout en haut de la liste des favoris pour le titre à Monte-Carlo la semaine prochaine. L'Italien retrouvera des lieux qui lui sont très chers à la frontière avec son pays mais il faudra peut-être encore autre chose pour passer en rang supérieur. Quoi qu'il en soit, ses efforts des dernières semaines l'ont propulsé au deuxième rang mondial, ce qui veut dire qu'il sera tête de série 2 sur le Rocher.

Une adaptation plus lente ?

Comme tous les grands joueurs d'aujourd'hui, Jannik Sinner est à l'aise sur toutes les surfaces et avec le temps, il arrivera à profiter de ses qualités pour briller partout. Même Daniil Medvedev a réussi à se surpasser pour remporter Rome l'année dernière. A ce titre, Justine Hénin, consultante pour Eurosport , apporte un peu de prudence par rapport aux attentes placées en Sinner. « Il se prouve qu’il est capable de faire de plus en plus de choses. Et quand vous vous prouvez des choses comme ça, la confiance est encore plus grande et vous rentrez dans une dynamique tout à fait nouvelle. C’est une surface sur laquelle il n’a pas réussi à se prouver les mêmes choses. Il faudra lui donner du temps sur cette surface. Il pourra y jouer les premiers rôles, je ne vois pas à l’heure actuelle de frein majeur par rapport à ça » analyse l'ancienne numéro 1 mondiale.

Un titre obligatoire ?

Dans cette saison sur terre battue qui démarre, Jannik Sinner aura donc forcément de grandes ambitions et sur sa route, il devra marquer les esprits avant Roland-Garros en remportant au moins un Masters 1000 sur la surface. Il aura une première occasion de le faire à Monte-Carlo prochainement mais il a déjà avoué qu'il aimerait beaucoup s'exprimer pleinement chez lui à Rome.