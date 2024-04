Tennis : Monte-Carlo, paradis où le tennis fait la fête

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première grande étape dans cette saison sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo débutera ce week-end. Les meilleurs joueurs du monde seront quasiment tous présents pour tenter de marquer les esprits afin de montrer ses qualités avant le grand objectif : Roland-Garros. Pour tous, ce sera le point de départ et ce tournoi propose souvent des surprises dans un décor de rêve au bord de la Méditerranée et au milieu de centaines de bâtiments de la riche principauté.

Le Masters 1000 de Monte-Carlo est à coup sûr le rendez-vous préféré des joueurs et des fans du circuit. En effet, pour beaucoup, c'est l'occasion de revenir à la maison car beaucoup de joueurs de tennis sont résidents de Monaco, comme Novak Djokovic par exemple. Pour les fans, c'est un tournoi qui en met plein la vue en raison de son emplacement et il reste très accessible quand on vient en tant que spectateur.

Grand départ vers Roland-Garros

A partir de dimanche, le Masters 1000 de Monte-Carlo viendra lancer officiellement cette saison sur terre battue avec un événement majeur de cette période de l'année. Chaque année, c'est donc un plateau exceptionnel qui doit reprendre ses marques et c'est pour cette raison que très souvent, il y a eu des surprises. C'est un peu le moment de l'année où tout le monde part du même point avec ce premier tournoi sur une autre surface et une chose est sûre, tout le monde a de se retrouver à Roland-Garros dans un peu moins de deux mois désormais.

Tennis : Il annonce du lourd pour Djokovic https://t.co/tLW06v8CXq pic.twitter.com/kCYcsBPnYw — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Un paradis en danger ?

Très apprécié en raison de son emplacement, le Masters 1000 de Monte-Carlo a été créé en 1897 et occupe une place dans le calendrier ATP depuis des décennies. Malgré tout, ce tournoi pourrait finir par disparaître quand on connaît les motivations de l'ATP à faire des Masters 1000 des plus grands tournois avec plus de joueurs. Dans ce contexte, Monte-Carlo ne peut pas vraiment changer de format car il s'agit de l'un des Masters 1000 les plus petits en termes d'infrastructures avec Paris-Bercy. Il y a quelques jours, avec le calendrier 2025, on a tout de même appris que le tournoi sera de retour.

Surprises à venir ?

La liste des participants à Monte-Carlo fait encore rêver cette année. Le retour de Novak Djokovic sera forcément surveillé et on attend de savoir si Rafael Nadal sera en état de participer à ce tournoi qu'il a remporté à 11 reprises, dont huit fois consécutives. Le Majorquin a souvent empêché les surprises d'aller au bout mais l'année dernière par exemple, on ne s'attendait pas forcément à voir Andrey Rublev remporter le tournoi.