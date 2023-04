Toutes les infos à savoir sur le tournoi de Monte-Carlo

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que la tournée américaine vient à peine de se terminer, la saison sur terre battue pointe déjà le bout de son nez avec en première ligne le Masters 1000 de Monte-Carlo. L'édition 2023 promet d'être exceptionnelle avec la potentielle présence de tous les meilleurs joueurs du monde. Avant ça, retour sur les informations à connaître sur l'un des tournois les plus vieux du circuit.

Créé en 1897, le tournoi de Monte-Carlo est assurément un tournoi très vieux mais aussi très célèbre sur le circuit ATP. Le cadre comme l'histoire est incroyable et il fait logiquement partie des Masters 1000 au programme du calendrier depuis 1990. Aujourd'hui, l'épreuve est exclusivement réservée à l'ATP mais un tournoi féminin a aussi eu lieu pendant des années, avec beaucoup moins d'importance.

Cadre idyllique

D'abord organisé au Lawn Tennis de Monte-Carlo, club situé sur les toits des caves à vin de l'hôtel de Paris de Monaco, le tournoi de Monte-Carlo est à sa création un grand tournoi qui réunit les meilleurs joueurs internationaux. Mais à partir de 1928, le tournoi change de lieu pour se retrouver au Monte-Carlo Country Club, comme c'est toujours le cas. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce club est en fait situé en France, à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques centaines de mètres de la frontière avec Monaco. Les courts laissent donc une vue imprenable sur la Méditerranée, un endroit forcément apprécie des fans et des joueurs, alors que beaucoup d'entre eux vivent à quelques pas. Espérons que la nouvelle réforme de l'ATP sur les Masters 1000 ne finisse pas par affecter Monte-Carlo...

Premier rendez-vous important

Présent dans le calendrier depuis toutes ces années, le Masters 1000 de Monte-Carlo marque ainsi le premier grand événement de la saison sur terre battue. Le court central, le court Rainier III, peut dépasser les 10 000 places et seulement quatre autres sont utilisés pour la compétition. Le directeur du tournoi, David Massey, vient de prendre ses fonctions mais le casting devrait être exceptionnel cette année puisque quasiment l'ensemble du top 45 sera présent. D'ailleurs, en 2023, le tournoi connaîtra une dotation totale record avec plus de 5 700 000 euros.

Nadal pour les records, évidemment

Sans surprise, Rafael Nadal a écrasé la concurrence pendant de nombreuses années. Aucun joueur n'a remporté plus de 3 titres à Monte-Carlo à part lui qui en a gagné... 11. L'Espagnol a même enchaîné huit titres consécutifs entre 2005 et 2012 et établi de nombreux records, remportant par exemple 46 matches d'affilée dans ce tournoi. C'est le Masters 1000 où il a connu le plus de succès et où il compte bien revenir aux affaires, lui qui n'a plus soulevé le trophée depuis 2018.