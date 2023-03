Monte-Carlo : Non, Nadal n'a pas encore dit oui !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du circuit depuis son élimination au deuxième tour de l'Open d'Australie pour soigner sa blessure à la jambe, Rafael Nadal devrait faire son retour sur les courts très prochainement pour la saison sur terre battue. Avant son grand objectif de remporter Roland-Garros pour la 15ème fois, le Majorquin n'a pas encore finalisé la date officielle de son retour, alors qu'on pensait qu'il reprendrait la compétition à Monte-Carlo.

Depuis quelques mois, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Nadal. Ce dernier, gêné par les blessures en deuxième partie de saison en 2022, paraissait très lent sur le court et pas dans le coup. L'Espagnol n'a pas vraiment pu défendre ses chances en Australie en début d'année et a été forcé de s'absenter pour les premiers grands rendez-vous. Il est donc sorti du top 10 pour la première fois de sa carrière, au bout d'une série record de 912 semaines consécutives. Son classement aura donc une importance capitale dans les semaines à venir, en vue du tirage au sort à Roland-Garros.

Monte-Carlo, première étape

Le nouveau directeur du tournoi de Monte-Carlo, David Massey, avait déjà confié que Rafael Nadal était le premier joueur à s'être inscrit. Et le tournoi a même officialisé le retour à la compétition du Majorquin, 11 fois vainqueur sur le Rocher. Comme à ses plus beaux jours, Nadal a prévu un programme lourd : Monte-Carlo donc, mais aussi Barcelone, Madrid, Rome et Roland-Garros. Mais il pourrait bien changer ses plans...

Pour son retour, Rafael Nadal prévoit un gros calendrier ! https://t.co/JIlBuyn1Cn pic.twitter.com/SXIcbudBVu — le10sport (@le10sport) March 28, 2023

Incertain à Monaco

Si sa participation pour le Masters 1000 de Monte-Carlo semblait en très bonne voie, Rafael Nadal a fait savoir qu'il restait toujours incertain. « Je ne sais pas qui a sorti cette information, mais évidemment si c'était vrai, je le confirmerais. Malheureusement, je ne peux pas le confirmer. Je continue mon parcours et je ne sais pas quand je rejouerai, c'est la vérité » a-t-il alors déclaré lors d'un passage à sa fondation. Le doute est encore présent.

Retour prudent ?

Au vu de l'intensité qui monte à chaque vidéo de son entraînement qu'il partage depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, on pouvait donc logiquement penser que Rafael Nadal sera prêt pour Monte-Carlo. A bientôt 37 ans, l'Espagnol doit faire très attention à son corps et il a sûrement choisi la prudence pour le moment. Ces dernières années, il n'a pas forcément brillé lors des grands tournois sur terre battue avant Roland-Garros, ne s'étant plus imposé à Monaco depuis 2018 par exemple, autrefois lieu de domination extrême.