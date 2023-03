Lassée, Alizé Cornet se rapproche un peu plus de la fin...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Véritable tête d'affiche du tennis féminin français depuis quinze ans, Alizé Cornet semble être en grande difficulté en ce moment. La Française de 33 ans semble être plus proche que jamais de la retraite, elle qui avait déjà confié avant le début de l'année 2022 envisager sa vie future après le tennis. La saison 2023 pourrait bien être la dernière...

Alors qu'elle a réalisé une année 2022 exceptionnelle dans les grands rendez-vous particulièrement, Alizé Cornet connaît maintenant un certain contrecoup et a du mal à suivre sur le court. La Française, en perdition, descend un peu plus au classement semaine après semaine, elle qui pointe cette semaine à la 66ème place mondiale. En 2022, elle faisait partie des joueuses très régulières en Grand Chelem, atteignant pour la première fois de sa carrière les quarts de finale en Australie et mettant fin à la série de 37 victoires consécutives d'Iga Swiatek à Wimbledon.

Des résultats en chute

Interrogée par We Love Tennis récemment, Alizé Cornet a exprimé toute la fatigue qui la caractérise ces derniers temps. Sur le circuit WTA, elle n'a plus gagné un match depuis octobre et n'est pas présente à Miami pour faire une pause. « Je ne veux pas arrêter sur une blessure. Mais pour dire la vérité, je me sens aujourd’hui bien usée par le circuit et surtout la discipline que je m’impose pour faire ce métier le mieux possible. Je fatigue » confie-t-elle.

Un quotidien "normal" qui manque

Il y a près de deux ans, Alizé Cornet confiait déjà qu'elle songeait à son avenir après le tennis dans un futur proche. Les résultats en 2022 l'ont convaincue de repartir encore pour une année de plus mais elle a de plus en plus de mal à rester concentrée sur son sport. « J’aspire à jouir d’une vie normale. Prendre du plaisir à faire des trucs normaux comme passer du temps avec la famille. La vie défile vite et je n’aurai pas connu les fameuses sorties avec les copains » regrette-t-elle.

