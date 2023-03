Tennis : En détresse, ce grand champion n'y arrive plus...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans le top 3 mondial à son meilleur et vainqueur de l'US Open en 2020, Dominic Thiem est très loin de son meilleur niveau. Blessé au poignet, il s'était absenté plusieurs mois du circuit avant de revenir il y a à peu près un an, en gardant l'espoir de revenir très vite parmi l'élite. Mais l'Autrichien enchaîne les défaites et n'arrive pas à retrouver la forme. Sa place dans le grand tableau de Roland-Garros, loin d'être assurée à l'heure actuelle, est en jeu.

A 29 ans, Dominic Thiem a certes déjà connu une belle carrière. Mais l'Autrichien faisait vraiment partie des candidats capables de rivaliser avec le Big 3. Entre 2017 et 2020, il avait même pris l'avantage dans les confrontations avec la plupart des principaux adversaires : durant cette période, il menait par exemple 5-2 dans les confrontations avec Djokovic, 3-1 face à Federer et un joli duel à 5-5 contre Nadal. Plus fort encore que la nouvelle génération portée par Medvedev, Zverev et Tsitsipas, Thiem est à des années-lumière de ce niveau.

Un retour bien long

De retour il y a quasiment un an, Dominic Thiem avait connu l'enfer dans les premiers mois, s'inclinant pour ses 7 premiers matches. L'Autrichien avait ensuite connu une fin de saison plutôt convaincante, atteignant plusieurs fois les quarts de finale en ATP 250 et il avait quasiment réussi son défi de remonter parmi les 100 premiers mondiaux. En 2023, malheureusement, le constat n'est pas vraiment satisfaisant : il n'a gagné qu'un match pour 9 défaites...

Invité à Indian Wells, Dominic Thiem prêt pour le grand retour ? https://t.co/C2lBxp1Aog pic.twitter.com/KYxxf2ScIo — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

La confiance au point mort

Présent à Miami, Dominic Thiem n'a pas réussi à inverser la tendance. Les images le montrant au bord des larmes étaient même très cruelles pour ce multiple finaliste à Roland-Garros, ce vainqueur de Grand Chelem qui méritait certainement beaucoup mieux. « Dans le jeu, personne ne peut m'aider. Il y a aussi un peu de manque de confiance en moi et je dois m'assurer de la retrouver. Peut-être que je pourrai gagner de plus grandes victoires et pour pouvoir desserrer un peu ce nœud » déclarait-il en conférence de presse.

Un déclic indispensable sur terre

Alors qu'on l'attendait retrouver de la confiance sur terre battue sud-américaine, une tournée qu'il avait l'habitude de disputer, Dominic Thiem a un peu déçu. Ses performances à Indian Wells et Miami n'ont pas vraiment arrangé la situation et l'Autrichien se voit devant un grand défi : il va falloir faire quelques coups dans les prochaines semaines sur terre battue pour pouvoir disputer le grand tableau à Roland-Garros. Grâce à sa réputation, il devrait recevoir une invitation pour Monte-Carlo. 106ème ce lundi, il en est proche mais il va falloir grappiller quelques points.