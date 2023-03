Monte-Carlo : C'est la guerre pour entrer dans le tableau !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier grand rendez-vous de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo pointe déjà le bout de son nez. Parfois ignoré par quelques têtes d'affiche du circuit masculin, les Américains notamment, cette édition pourrait être bien différente avec la présence de quasiment tous les meilleurs joueurs mondiaux. Rendez-vous le 8 avril pour le début de la compétition.

Pendant que la tournée américaine sur dur bat son plein, il est déjà l'heure de commencer à se tourner vers la saison sur terre battue européenne. A trois semaines du début du tournoi, le Masters 1000 de Monte-Carlo enregistre déjà de nombreuses inscriptions. Même peut-être trop... si l'on en croit les propos de David Massey, le nouveau directeur du tournoi.

Presque tout le top 45 au rendez-vous

Pour le premier grand tournoi de terre battue de la saison, Monte-Carlo devrait attirer quasiment l'intégralité du top 45. En effet, le Masters 1000 accueille moins de joueurs qu'à Indian Wells et Miami mais également moins que les autres sur terre à partir de cette année, ce qui veut dire que les places sont chères. « On a beaucoup de chance. En principe, on aura le Top 20 et quasiment tous les joueurs du Top 45. Donc on est ravis » a déclaré David Massey pour Tennis Actu .

La guerre pour les wild cards

Traditionnellement, le tournoi de Monte-Carlo accueillera trois joueurs invités dans le grand tableau mais cette année le choix sera particulièrement difficile. En effet, David Massey a déjà fait signe à Gaël Monfils d'utiliser plutôt son classement protégé pour libérer une invitation mais les candidats sont multiples. Sur la liste des joueurs qui sont bien susceptibles de recevoir une invitation, Stan Wawrinka, Andy Murray, Dominic Thiem figurent bien haut, au même titre pourquoi pas que les deux jeunes pépites du tennis français en forme ces dernières semaines, Arthur Fils et Luca Van Assche.

Un tirage au sort plus que crucial pour Nadal

Premier joueur à s'être inscrit pour le tournoi, Rafael Nadal sera particulièrement suivi à Monte-Carlo. En effet, l'Espagnol est en délicatesse avec son physique depuis un bon moment mais il a prévu de faire son grand retour dans un tournoi qu'il apprécie particulièrement. Sorti du top 10 pour la première fois depuis 2005, sa place dans le tableau sera déterminante... Le tirage au sort est prévu le vendredi 7 avril.