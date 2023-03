Fils, Van Assche... Ces jeunes Français qui pourraient redonner le sourire en 2023

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

On le sait depuis un moment mais le tennis masculin français est en grande difficulté. En effet, année après année, la situation ne s'améliore pas beaucoup et on peine à voir l'émergence de jeunes joueurs sur le grand circuit. Mais le début d'année 2023 peut nous réconforter dans l'idée que nous aurons peut-être bientôt des têtes d'affiche dans les plus grands tournois du monde.

Depuis quelques années, Gaël Monfils portait à lui seul les espoirs d'une nation un peu en difficulté. Mais le Français de 36 ans est absent du circuit depuis un bon moment et derrière lui, les autres peinent à prendre la relève. Cette semaine, c'est encore Richard Gasquet qui occupe la place de numéro 1 français, au 43ème rang mondial. Les jeunes attendus peinent encore à percer sur le grand circuit mais actuellement deux très jeunes candidats toquent à la porte des grands...

Deux futurs cadors ?

Ils ont le même âge et se connaissent très bien : Arthur Fils et Luca Van Assche se sont même affrontés en finale de Roland-Garros chez les juniors, en 2021. Si le titre a été conquis par ce dernier, c'est bien le premier cité qui a enchanté sur le circuit ATP ces dernières semaines. Van Assche, lui, s'est imposé ce dimanche au Challenger de Pau après avoir remporté la finale la plus longue sur ce circuit face à Ugo Humbert (3h56). Dans le classement publié ce lundi par l'ATP, les deux joueurs de 18 ans se retrouvent à un petit point l'un de l'autre et ils sont respectivement 110ème et 111ème.

« On se tire vers le haut »

Grands amis, les deux joueurs français sont même les plus jeunes à avoir remporté un titre pour le moment en 2023, même si c'est sur le circuit secondaire. Luca Van Assche est revenu sur l'amitié qui le lie à Arthur Fils après sa victoire : « On se taquine un peu mais dans un bon esprit. Et si ça nous permet de bien jouer tous les deux, tant mieux. Je suis super content pour lui. Arthur, je m'entraîne très souvent avec lui et on sait très bien qu'on a à peu près le même niveau. Il a aussi ouvert des portes mentales avec ses résultats. Je pense que lui et moi, on se tire vers le haut. »

Prêts pour de grandes choses

Au vu du niveau affiché ces dernières semaines, on peut se dire que Luca Van Assche et Arthur Fils sont prêts pour le très haut niveau. Les deux joueurs sont aux portes du top 100 et pourraient avoir un classement suffisant pour entrer directement dans les tournois du Grand Chelem très bientôt. Arthur Fils a déjà connu deux belles aventures sur le circuit ATP, atteignant deux fois les demi-finales à Montpellier et à Marseille. Van Assche, lui, n'a pas encore réussi à gagner son premier match sur le grand circuit mais il était invité à l'Open d'Australie cette année, lui permettant de défier le 12ème mondial Cameron Norrie au premier tour.