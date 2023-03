Imperturbable, Novak Djokovic en remet une couche sur les jeunes

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis six mois, Novak Djokovic a retrouvé son meilleur niveau et écrase tournoi après tournoi la concurrence. Le Serbe, présent à Dubaï cette semaine, est passé proche d'une sortie de route surprenante avant de remettre les pendules à l'heure. Interrogé par rapport à l'émergence de joueurs plus jeunes, il a encore témoigné de toute sa confiance.

A bientôt 36 ans, Novak Djokovic est toujours le patron du tennis mondial. Après une première moitié d'année difficile en 2022, le numéro 1 mondial écrase presque tout sur son passage depuis le tournoi de Wimbledon. Depuis sa défaite face à Rafael Nadal à Roland-Garros, il n'a perdu qu'un seul match sur le grand circuit : en finale du Rolex Paris Masters face à Holger Rune.

« Je n'ai pas peur »

Toujours au sommet de son art, Novak Djokovic a vu passer plusieurs générations de joueurs après lui. Avec le temps, on pouvait croire que les plus jeunes finiraient par écarter les membres du Big 3 mais ces derniers restent encore bien trop solides. Après sa victoire face au Néerlandais Tallon Griekspoor mercredi à Dubaï, le Serbe a une nouvelle fois livré un beau message à destination des jeunes : « De nouvelles générations arrivent, mais je n’ai pas peur » .

Invaincu en 2023

Revenu à son meilleur niveau depuis six mois, Novak Djokovic a commencé la saison 2023 tambour battant : il n'a pas perdu un match. Après Adélaïde et l'Open d'Australie, le Serbe a engrangé 19 victoires consécutives en comptant ses cinq matches au Masters l'an dernier et sa série continue pour le moment à Dubaï. Une chose est sûre, quand on voit le niveau de jeu qu'il a été capable de déployer, on voit mal qui pourrait l'empêcher de dominer sur dur, au moins quand il peut jouer.

Un seul objectif, être le meilleur