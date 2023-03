Tennis : Le constat de Djokovic après son incroyable record

La rédaction

Novak Djokovic est seul sur le toit du tennis mondial. Le Serbe, en plus de s’être adjugé le premier Grand Chelem de cette saison, et d’avoir récupéré la place de numéro 1 du classement ATP, a établi un nouveau record. Il est le joueur (hommes et femmes confondues) à avoir le plus longtemps occupé la première place du classement mondial avec 379 semaines. Mais pour le Serbe, cette première place actuelle est encore plus appréciable.

Alors qu’il va tenter de remporter un 94ème titre ATP à Dubaï, Novak Djokovic s’est fait peur en concédant un set ce mardi face à Thomas Machac. Alors qu’il dispute les huitièmes de finale du tournoi ce mercredi, le Serbe a pris la parole sur sa situation de numéro 1 mondial. Le vainqueur de l’édition 2023 de l’Open d’Australie est revenu sur un constat intéressant. Car avec 6980 points, Djokovic possède son plus faible total de points en tant que numéro 1. Ce dernier s’est exprimé avec lucidité sur cette statistique.

Un manque de régularité chez les concurrents estime Djokovic

Le fait que le Serbe soit numéro 1avec un total de points assez « faible » , est causé en grande partie par les nombreuses blessures de ses concurrents directs, de Rafael Nadal en passant par Carlos Alcaraz ou encore Danil Medvedev, tous ont récemment été blessés. Djokovic a alors expliqué, rapporté par WeLoveTennis : « Je pense que c’est le nombre de points le plus bas que j’aie jamais eu en tant que numéro 1. Ce n’est pas seulement dû au fait que je n’ai pas joué quelques Grands Chelems et à tout ce qui s’est passé l’année dernière, mais aussi à d’autres joueurs, qui ont manqué certains tournois du Grand Chelem à cause de blessures, et d’autres qui n’ont pas eu la régularité, pour ainsi dire » .

La réussite est « plus grande » estime Djokovic