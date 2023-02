L'improbable aveu de Djokovic sur Nadal

La rédaction

Vainqueur de son 22ème Grand Chelem en carrière, Novak Djokovic semble être sur une autre planète en ce début d’année 2023. Le Serbe espère pouvoir continuer sur sa lancée sur dur avant de, pourquoi pas, aller chercher un nouveau titre à Roland-Garros en juin. En attendant, Djokovic a souhaité laisser un beau message à Roger Federer, mais surtout à Rafael Nadal.

Vainqueur à l’Open d’Australie en janvier dernier, Novak Djokovic entame cette semaine, l’ATP 500 de Dubaï. Le Serbe, qui s’est emparé avec son titre à Melbourne, de la place de numéro un mondial, compte bien s’adjuger un 94ème titre en carrière. Alors qu’il affrontera lors du premier tour du tournoi, un joueur issu des qualifications, Novak Djokovic s’est livré en conférence de presse sur sa rivalité à la fois avec Roger Federer, mais surtout avec Rafael Nadal, qu'il respecte tout autant.

Djokovic a beaucoup « appris » de sa rivalité avec Nadal

Présent lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant tournoi, Novak Djokovic s’est exprimé et a répondu aux questions concernant l’héritage que le Serbe aimerait laisser dans le tennis. Ce dernier déclare : « Je suis conscient d’être dans la dernière ligne droite de ma carrière, mais je pense que j’ai l’avantage d’avoir beaucoup appris de mes collègues du Big 3. J’ai regardé comment Federer a géré sa longue carrière et j’ai été inspiré par Nadal et sa façon de ne jamais abandonner » . Pas aussi cordiale que la relation entre Nadal et Federer, la rivalité entre Novak Djokovic et l’Espagnol aura pourtant été l’une des plus marquantes de l’histoire du sport moderne.

Djokovic veut laisser une bonne image au monde du tennis