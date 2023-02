Roland-Garros : Djokovic lance un défi à Nadal

La rédaction

Vainqueur en janvier dernier de son 22ème Grand Chelem, Novak Djokovic semble particulièrement en forme. Le Serbe a également repris la place de numéro 1 du classement ATP, et compte bien poursuivre sur sa lancée. Au point de détrôner Rafael Nadal à Roland-Garros en juin prochain ? Djokovic lui-même souhaite affronter Rafa lors de la finale.

Rafael Nadal et Novak Djokovic sont tous les deux au firmament de l’histoire du tennis moderne. Les deux joueurs comptabilisent à eux seuls 44 titres du Grand Chelem, mais surtout 185 tournois remportés. Pourtant, la dynamique des deux joueurs est loin d’être similaire. Rafael Nadal galère depuis plusieurs mois, toujours très diminué par sa grosse blessure au pied, tandis que Novak Djokovic a tout écrasé sur son passage à l'Open d'Australie le mois dernier. Mais pourtant, il serait absurde de ne pas considérer que l’Espagnol ne fait pas partie des favoris pour Roland-Garros en juin. Djokovic le sait bien, et sait qu’il devra se surpasser pour battre un Nadal quasiment imprenable sur ce Grand Chelem, comme il l’a rappelé en conférence de presse ce mercredi.

Une rivalité hors norme

Moins médiatisée que la rivalité amicale entre Rafael Nadal et Roger Federer, celle de l’Espagnol avec Novak Djokovic est pourtant tout autant impressionnante. Les deux hommes se sont affrontés 59 fois en carrière, pour 30 victoires du Serbe qui devance très légèrement Nadal et ses 29 victoires. Mais en Grand Chelem, Rafa est devant, avec 11 victoires à 7 face à l’actuel numéro 1 mondial. Outre ces chiffres, le duel à distance entre ces deux joueurs reste également impressionnant. Désormais, sur un pied d’égalité en termes de titres du Grand Chelem, les deux stars ont bien évidemment Roland-Garros dans le viseur.

« Le plus grand rival de ma carrière », Djokovic élogieux à propos de Nadal