Djokovic banni, il lâche une grande annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

On avait quitté Novak Djokovic en larmes sur le court central de l'Open d'Australie après sa victoire en finale face à Stefanos Tsitsipas (6/3 7/6 7/6). Diminué par une blessure aux ischio-jambiers, le Serbe était parvenu à aller au bout en serrant les dents. Présent en conférence de presse ce mercredi, le numéro un mondial a confirmé qu'il avait bien récupéré et espère enchaîner les tournois.

Novak Djokovic est inarrêtable. Et ce n'est pas une déchirure de 3cm aux ischio-jambiers, qui vont entériner ses rêves de succès. Diminué par une blessure à l'Open d'Australie, le Serbe est, tout de même, parvenu à soulever la coupe en battant Stefanos Tsitsipas en finale. Un résultat, qui a laissé dubitatifs de nombreux spectateurs. Certains ont douté de la gravité de sa blessure et ont estimé que Djokovic avait exprimé son mal délibérément pour se dégager d'une certaine forme de pression.

Djokovic plus fort que Nadal et Federer, les chiffres se mettent de plus en plus à parler… https://t.co/LJ4SvYmgd5 pic.twitter.com/sOzxo4ZCRz — le10sport (@le10sport) February 21, 2023

Djokovic donne de ses nouvelles après sa blessure

Agacé par les critiques, Djokovic avait annoncé la couleur. « Dans quelques jours, je dirai tout. Je ne peux toujours rien dire, je suis désolé. J'ai décidé de donner une conférence de presse. J'y répondrai à toutes vos questions. Je l'ai déjà arrangé avec mon équipe de communication, les invitations pour la presse arriveront bientôt » avait-il déclaré. La conférence de presse a eu lieu ce mercredi, mais elle n'a pas tenu ses promesses. « Je me rends à Dubaï demain. Je suis presque à 100% de récupération, les choses se passent très bien et je me rapproche de mon meilleur niveau » a simplement confié Djokovic. Compétitif, il espère désormais enchaîner les rencontres, mais le Serbe a confirmé qu'il n'était pas sûr de pouvoir se rendre aux Etats-Unis en raison des règles sanitaires en place. Pour rappel, le joueur n'est pas vacciné contre le Covid-19.

« Je ne sais pas encore si je pourrai aller aux États-Unis »