Federer, Nadal ou Djokovic ? Il a tranché

Le tennismen suisse Stanislas Wawrinka est toujours en lice dans l'Open 13 de Marseille, où il s'est qualifié pour les huitièmes de finale et continue peu à peu de grimper au classement. Le vainqueur de tous les tournois du Grand Chelem, hormis celui de Wimbledon était de passage dans l'émission Super Moscato Show sur RMC pour évoquer le débat épineux du monde du tennis : qui en est le GOAT ?

Stanislas Wawrinka, ou «Stan the man» à sa propre idée des critères à prendre en compte pour évoquer le GOAT du tennis. Pour le Suisse, « ce sont des personnalités et des joueurs différents. Si on parle juste du jeu, pour moi Roger Federer c’est vraiment le talent, la facilité et le toucher. Rafael Nadal c’est la force, la puissance et Novak Djokovic c’est un peu la perfection. C’est vrai que quand on joue Rafa en finale de Roland-Garros, pour moi cela fait partie des challenges les plus difficiles sur ce que j’ai pu vivre dans ma carrière. ».

«Cela a été une chance de pouvoir jouer en même temps qu'eux»

Dans le Super Moscato Show , diffusé sur RMC , Stan Wawrinka évoque ses confrontations avec les quatre géants du tennis : « Je l’ai toujours dit, cela a été une chance de pouvoir jouer en même temps que ces quatre joueurs car j’inclus aussi Murray qui pendant plus de dix ans a été dans tous les tournois en demi-finale, en finale ou les a gagnés quand ils n’étaient pas là. Pour moi cela a été une chance de jouer avec les plus grands joueurs de l’histoire du tennis. Mais pour moi, dans le sport, il n’y a pas de si. Il n’y a pas de si j’avais été dans une génération plus faible ou plus forte. Cela n’existe pas, il n’y a que la réalité des résultats. »

«Si on parle de résultats purs et de victoires pures, Novak sera devant»