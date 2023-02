Invité à Indian Wells, Dominic Thiem prêt pour le grand retour ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien numéro 3 mondial, Dominic Thiem connaît une période très difficile depuis deux ans et peine à revenir au plus haut niveau. L'Autrichien, vainqueur de l'US Open en 2020, a disparu du circuit à la moitié de la saison 2021 avant de revenir doucement sur terre l'année suivante en raison d'une blessure au poignet. Depuis, c'est un vrai combat qu'il mène pour retrouver les sommets.

Ancien grand candidat pour les grands titres derrière Novak Djokovic et Rafael Nadal, Dominic Thiem a déjà 29 ans et il aura bien du mal à revenir à son meilleur niveau. Loin des projecteurs, l'Autrichien galère même si les derniers mois laissaient entrevoir la possibilité de le voir reprendre sa place. Descendu en dehors du top 300, il grappille doucement et figure tout juste dans le top 100 cette semaine.

Une fin de saison encourageante

De retour sur les courts depuis le mois de mars de 2022, Dominic Thiem a connu un retour très compliqué puisqu'il s'est incliné pour ses sept premiers matches. Mais l'Autrichien a recommencé à gagner pendant l'été, sur sa surface préférée, la terre battue, atteignant notamment les demi-finales du tournoi de Gstaad. Sur dur indoor en octobre, il a aussi enchaîné deux demies à Gijon et à Anvers, ne s'inclinant que face à Andrey Rublev et Sebastian Korda au tie-break du troisième set. Son objectif était de rentrer dans le top 100 à la fin de l'année et il l'a quasiment réalisé.

Tennis : De retour au top, Thiem veut faire comme Nadal https://t.co/cK4gsVa1og pic.twitter.com/Ua1JO1nJO9 — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

Invitation pour Indian Wells, lieu de son sacre

S'il a remporté l'US Open en 2020, Dominic Thiem a remporté le premier grand titre de sa carrière à Indian Wells en 2019 face à Federer, son unique en Masters 1000 à ce jour. Le double finaliste à Roland-Garros vient de recevoir une invitation pour le tournoi californien, lui qui n'a pas remis les pieds là-bas depuis sa victoire il y a quatre ans. L'occasion pour lui de peut-être trouver le moyen de se relancer puisque Thiem court après sa première victoire en Grand Chelem ou en Masters 1000 depuis deux ans.

Un retour en 2023 ?

Actuellement classé à la 96ème place mondiale, Dominic Thiem n'a pas connu un grand succès depuis le début de l'année. Il dispute actuellement la tournée sud-américaine sur terre battue comme il avait l'habitude le faire avant. Eliminé au deuxième tour à Buenos Aires, il s'est malheureusement incliné de justesse d'entrée lundi soir face à Thiago Monteiro à l'ATP 500 de Rio, un tournoi qu'il a gagné en 2017, malgré un très bon niveau affiché. Espérons pour lui qu'il réussisse à engranger des victoires dans les prochains mois pour remonter au classement. Mais jusqu'où... ?