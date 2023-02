«Je vais me battre pour sa place», il veut détrôner Djokovic

La rédaction

Privé d'Open d'Australie à cause d'une blessure à une cuisse à la suite d'un effort à l'entraînement, Carlos Alcaraz est revenu sur les courts de tennis ce lundi pour l'ATP de Buenos Aires. L'ancien numéro 1 mondial a perdu sa place au profit de Novak Djokovic, mais il compte bien la récupérer le plus vite possible.

Vainqueur de cet ATP de Buenos Aires, aux dépends de Cameron Norrie (6-3, 7-5), l'Espagnol est revenu comme si de rien n'était, malgré trois mois de blessure. Et il compte bien profiter de sa bonne forme actuelle pour tout rafler sur son passage. Ses concurrents sont prévenus.

« J'ai de la marge pour m'améliorer»

En conférence de presse d'après match, Carlos Alcaraz a évoqué son retour et son ressenti sur son niveau de jeu, après une blessure où il est difficile de se remettre : « La semaine a été bonne. J'ai commencé en jouant bien mais j'avais de la marge pour m'améliorer. A partir des quarts de finale, c'était comme si je ne m'étais pas arrêté de jouer. Je me sentais très bien aussi bien en termes de niveau de tennis, que mentalement et physiquement. J'ai retiré beaucoup de choses positives de ce tournoi. J'ai eu des ennuis pendant des mois. Je n'ai pas fait les choses bien en dehors du court et j'ai un petit peu culpabilisé après la blessure (sa lésion à la jambe droite était liée à un excès d'engagement à l'entraînement, NDLR). Ce n'était pas facile. Venir ici jouer mon premier tournoi en quatre mois et aller chercher mon premier titre depuis l'US Open, c'est un moment vraiment spécial pour moi. »

« Je vais me battre pour la place de numéro 1 »