Indian Wells : Retour canon pour Alcaraz ?

De retour cette semaine sur le circuit ATP après trois mois d'absence, Carlos Alcaraz a été déchu de son trône par Novak Djokovic à la suite de sa victoire à l'Open d'Australie. Dans quelques semaines, il connaîtra ses deux premiers grands rendez-vous : Indian Wells et Miami, où il avait enchaîné demi-finale et titre l'an dernier.

Jeune pépite, Carlos Alcaraz a explosé aux yeux du monde entier en 2022 en remportant ses premiers grands titres, en s'installant dans le top 10 avant de remporter son premier titre en Grand Chelem, l'US Open, synonyme d'accession à la place de numéro 1 mondial. Mais le jeune Espagnol a d'abord semblé avoir eu du mal à digérer son nouveau statut, avant de connaître quelques blessures qui l'ont éloigné du circuit.

Une absence inquiétante ?

Après sa victoire à l'US Open, Carlos Alcaraz a semblé se chercher et il a finalement mis un terme à sa saison prématurément, en quarts de finale lors du Masters 1000 de Paris-Bercy où il a abandonné contre Holger Rune. Depuis, on n'a pas de repères concernant sa forme puisqu'il s'est blessé durant sa préparation à l'inter-saison, le contraignant à déclarer forfait pour l'Open d'Australie. Et par conséquent, il a dû abandonner sa place de numéro 1 mondial, lui qui est devenu le plus jeune numéro 1 de l'histoire du tennis.

Retour tranquille sur terre ?

Opposé au Serbe Laslo Djere au tournoi de Buenos Aires pour son premier match depuis le mois de novembre, Carlos Alcaraz a prévu tout de même un beau programme avant la tournée américaine sur dur. Après l'Argentine, il tentera de défendre son titre à l'ATP 500 de Rio avant de s'envoler pour celui d'Acapulco, pour sa rentrée sur dur. Une chose est sûre, il a besoin de matches pour retrouver de la régularité avant de se lancer vers les grandes échéances de la saison.

Alcaraz prêt à retrouver son fauteuil