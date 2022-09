Tennis

Djokovic, Nadal… Nouveau numéro un mondial, Alcaraz voit très grand

Publié le 12 septembre 2022 à 11h35 par Thomas Bourseau

Carlos Alcaraz, Casper Ruud et bien d’autres peuvent-ils reprendre le flambeau du Big 3 composé de Novak Djokovic, de Rafael Nadal et de Roger Federer ? Selon Mats Wilander, le circuit ATP se trouverait à un moment clé de ladite passation de pouvoir. Ayant raflé son premier titre du Grand Chelem à l’US Open dans la nuit de dimanche à lundi, Alcaraz compte bien marcher dans les pas de ses illustres aînés.

Les douleurs ne semblent pas être prêtes à laisser Roger Federer tranquille. Absent du circuit depuis un bon moment en raison d’une diminution au genou, le Suisse s’entraîne, mais ne peut pas effectuer son grand retour pour le moment comme son agent Tony Godsick l’a dernièrement révélé. « Roger s’entraîne depuis quelques semaines et a ressenti une douleur au genou. Malgré cela, il continue d’essayer et n’abandonne rien. Il a fait du fitness et joué au tennis. Il essaie de se préparer pour la Laver Cup » . Pour ce qui est de Rafael Nadal, l’Espagnol attend un heureux événement après avoir été éliminé en 1/8ème de finale de l’US Open face à Frances Tiafoe. Pour finir, en raison de sa condition vaccinale, Novak Djokovic n’a pas pu prendre part au Grand Chelem. De quoi permettre à Carlos Alcaraz de s’adjuger la place de numéro un Mondial au classement ATP grâce à son sacre à Flushing Meadows.

Le Big 3 sur le point de passer le flambeau à la nouvelle génération ?

Alors que Roger Federer est âgé de 41 ans, que Rafael Nadal a soufflé sa 36ème bougie en juin dernier et que Novak Djokovic a fêté son 35ème anniversaire au printemps, il se pourrait que l’hégémonie du Big 3 touche bientôt à sa fin selon l’ancien tennisman Mats Wilander, pour faire place à la nouvelle génération. « Définitivement, nous sommes déjà dans un changement de génération. Bien sûr, cela a été dû à d’autres facteurs externes. Roger Federer est toujours blessé, Rafael Nadal n’a pas eu le temps nécessaire pour être à 100% pour le tournoi et Novak Djokovic n’a pas pu jouer car il n’a pas été vacciné. Malgré cela, nous nous sommes rendu compte que le circuit masculin a une énorme profondeur. Il y a de nouveaux visages qui se battent pour de grandes choses et c’est quelque chose de très nécessaire dans ce sport. Je pense que l’hégémonie des trois grands a assez duré ».

Après son premier Grand Chelem, Alcaraz veut émuler Nadal, Federer et Djokovic sur la durée

Et Carlos Alcaraz semble l’avoir bien compris. En conférence de presse à New York après son sacre à l’US Open, le tennisman espagnol veut prouver que ce succès en Grand Chelem n’est pas dû au hasard et cherche à travailler pour qu’il ne reste pas un cas isolé. Au fil des années, Carlos Alcaraz cherchera à rester le plus haut possible comme RMC Sport l’a rapporté. « En ce qui concerne le tennis, il est évident que je veux continuer à travailler, à remporter des titres, rester longtemps le plus haut possible dans la hiérarchie, comme l'a fait le Big 3. Et pour cela, je ne dois pas m'arrêter, je dois continuer et continuer de travailler ».

These two weeks have been incredible and have included some very tough matches 🥵 Thank you NYC for the support, the energy on court is impossible to explain! 🗽🥹 And thank you everyone on the other side of the world, staying up late or getting up early to support me! 🙌🏻 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 12, 2022

