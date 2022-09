Tennis

US Open : Avant la finale, Alcaraz lâche une punchline

Publié le 11 septembre 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

A quelques heures de la finale de l’US Open, Carlos Alcaraz se prépare pour son troisième affrontement contre Casper Ruud, le finaliste du dernier Roland-Garros. Avant d’en découdre sur le court, le jeune Espagnol de 19 ans a tenu à rappeler qu’il avait déjà battu son futur adversaire à deux reprises.

Considéré comme l’un des plus grands talents du tennis mondial, Carlos Alcaraz va disputer, ce dimanche, sa première finale de Grand Chelem. Après avoir remporté deux Masters 1000 cette année, l’Espagnol de 19 ans affrontera Casper Ruud, récent finaliste de Roland-Garros où il a été terrassé par Rafael Nadal. Un duel qui s’annonce étincelant, surtout vu les deux dernières performances de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner et Frances Tiafoe.

Double enjeu pour Alcaraz et Rudd

Pour cette finale de l’US Open, double enjeu. Le vainqueur remportera son premier titre du Grand Chelem et deviendra numéro un mondial. « C'est une finale de Grand Chelem avec la place de numéro 1 mondiale à la clé, quelque chose dont je rêve depuis que je suis enfant. Que dire ? Pour l'instant, j'ai envie de savourer ce moment, ma première finale de Grand Chelem. Je penserai au reste demain », déclarait Carlos Alcaraz après son succès en demi-finale contre Frances Tiafoe.

« Il y aura de la nervosité et nous la ressentirons tous les deux »

Même ambiance chez Casper Ruud. A 23 ans, le Norvégien peut lui aussi inscrire son nom dans l’histoire. Avant d’affronter Alcaraz, Ruud s’est confié sur le jeu de l’Espagnol. « Je pense que si je veux battre Carlos, il faudra que je sois très précis dans tous mes coups, que j'essaie de le garder un peu plus loin dans le court, que je joue avec beaucoup de profondeur et de longueur. S'il s'avance, il peut faire n'importe quoi avec la balle. Il a aussi un excellent toucher de balle. Je pense qu'il a l'une des meilleures amorties du circuit. Il peut jouer les deux coups en même temps, ce qui peut parfois vous surprendre. Si vous jouez avec une bonne profondeur et une bonne longueur, il est plus difficile de frapper les amorties. C'est quelque chose sur lequel je vais essayer de me concentrer. Ensuite, oui, si nous nous retrouvons en finale, nous jouerons pour le gain du tournoi mais aussi pour la première place mondiale. Bien sûr, il y aura de la nervosité et nous la ressentirons tous les deux », assure le joueur norvégien.

Never give up! 💪🏻 See you on Sunday, NYC! 🗽😍 @usopen 📸 Getty Images pic.twitter.com/u5ftKBn0Pp — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) September 10, 2022

« Je l’ai joué deux fois. Je l’ai battu deux fois » : Alcaraz lance les hostilités