Avant le choc contre Alcaraz, le tombeur de Nadal sous pression

Publié le 9 septembre 2022 à 20h35 par La rédaction

Tombeur de Rafael Nadal lors de l’US Open, Frances Tiafoe a secoué plus d’un amateur de tennis aux quatre coins du monde. Après un match très abouti, l’Américain s’est retrouvé au centre de l’attention, et devra désormais affronter Carlos Alcaraz lors des demi-finales du Grand Chelem…

Frances Tiafoe acréé la surprise lors de l’US Open. En effet, l’Américain, devant son public, a sorti le grand Rafael Nadal, lors des 8e de finale du tournoi. Une victoire en 4 sets, très aboutie pour l’Américain. Désormais, et après avoir sorti Andrey Rublev lors des quarts de finale, il devra affronter Carlos Alcaraz. Et Frances Tiafoe va faire face à une énorme pression…





US Open : Tombeur de Rafael Nadal, il hallucine https://t.co/fCYYt2tGhz pic.twitter.com/kRiZih0FZr — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« Rafa est le meilleur joueur qu’il ait jamais battu »

Ainsi, le coach de Frances Tiafoe, Wayne Ferreira, annonce que ce sera difficile pour l’Américain de passer outre cette pression après avoir vaincu Rafael Nadal. « La difficulté, c’est que Rafa est le meilleur joueur qu’il ait jamais battu. Mettre ça de côté et rejouer deux jours plus tard, c’est très, très difficile. Alors nous avons essayé de le laisser savourer ce moment tout en passant à autre chose. Je dois dire qu’il l’a parfaitement fait aujourd’hui. Maintenant, il est en demi‐finale et il faut encore passer à autre chose. Et ce ne sera pas plus simple » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« C’est quelque chose que je pourrai raconter à mes enfants »

De son côté, Frances Tiafoe était sur un petit nuage après sa victoire face à Rafael Nadal. « L'analyse de mon match ? Une sacrée performance ! J'ai très bien joué aujourd'hui (lundi). Je suis arrivé sur le court en sachant que je pouvais y arriver. Je suis un joueur différent de celui qui l'avait affronté deux fois (à Melbourne et Madrid en 2019, deux victoires de Nadal). Je voyais tous ces jeunes réussir à battre Rafa, Fed ou Novak. Je me disais : " Est-ce que je vais pouvoir dire un jour que j'ai battu un de ces mecs ? " Aujourd'hui, je me suis dit : " je vais le faire ". C'est quelque chose que je pourrai raconter à mes enfants et à mes petits-enfants : Oui, j'ai battu Rafa. Avec un peu de chance, je ne rejouerai pas contre lui pour finir sur une victoire. Après la balle de match ? Je ne pensais à rien, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté. Pendant une minute, je n'entendais plus rien. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai dit à Rafa au filet. J'étais déjà en larmes. Je le voyais à peine, je voyais à peine mon équipe. Mon cœur battait à 10 000 à l'heure, il fallait que je m'assoie une minute. Je n'avais jamais ressenti ça de toute ma vie ».

« Tout le monde connaît le niveau de Frances »