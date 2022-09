Tennis

US Open : Nadal en échec, ce constat accablant

Publié le 8 septembre 2022 à 09h35 par Dan Marciano

Rafael Nadal ne remportera pas de 23ème Grand Chelem. L'Espagnol a été éliminé dès les huitièmes de finale de Ligue des champions par le local Frances Tiafoe (6/4 4/6 6/4 6/3). Ancien entraîneur de Serena Williams et consultant pour Eurosport, Patrick Mouratoglou a analysé la défaite du Matador et s'est attardé sur les qualités de l'Américain, qualifié ce mercredi pour les demi-finales du tournoi.

Rafael Nadal était trop court pour performer à New-York et remporter un nouveau Grand Chelem. Touché aux abdominaux à Wimbledon, la tête de série numéro deux s'est incliné face à Frances Tiafoe dès les huitièmes de finale de l'US Open (6/4 4/6 6/4 6/3). L'Américain a réalisé une prestation majuscule pour battre l'Espagnol, tête de série numéro deux cette saison. Après cette défaite, Nadal ne souhaitait pas trouver d'excuses, malgré son manque de compétition ces dernières semaines.

« J'ai joué un joueur qui était meilleur que moi »

Présent en conférence de presse, Rafael Nadal a tenté d'analyser cette défaite prématurée face à Frances Tiafoe, depuis tombeur d'Andrey Rublev et qualifié pour les demi-finales de l'US Open. « On ne peut pas trouver d'excuses. Je dois être suffisamment critique avec moi-même. C'est la seule façon de progresser et de trouver des solutions. J'ai bien travaillé à l'entraînement la semaine précédente, mais quand la compétition a démarré, mon niveau a chuté. Mais à l'arrivée, je suis arrivé au 4e tour de l'US Open et j'ai joué un joueur qui était meilleur que moi. Et c'est pour cela que je rentre à la maison » avait expliqué le numéro trois mondial.

La défaite de Nadal décortiquée

Entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou a salué la tactique de Frances Tiafoe, très offensif durant son match. « Pour le tournoi, avoir quelqu’un comme Frances qui bat Rafa. C’est énorme. Vous savez que vous ne battrez pas Rafa en jouant de longs rallyes, je veux dire peut‐être qu’un ou deux gars peuvent le faire, espérons‐le. Mais la seule façon de le battre, c’est de l’attaquer, de le faire reculer, de raccourcir les échanges, de lui faire mal sur chaque coup et c’est ce que Frances a super bien fait » a analysé le Français sur le plateau d' Eurosport.

« Pour l’une des premières fois, j’ai vu Rafa lutter pour retourner »