Tennis : L'énorme révélation de Nadal sur Wimbledon

Publié le 7 septembre 2022 à 09h35 par La rédaction

Éliminé au stade des huitièmes de finale de l'US Open par Frances Tiafoe, Rafael Nadal a remis en cause sa préparation pour le tournoi. Perturbé par la blessure qui l'avait contraint à l'abandon lors du dernier Wimbledon, le Majorquin n'a pas pu appréhender l'US Open de la meilleure des manières. D'ailleurs, il pense que sans sa blessure, la victoire lui était promise sur le gazon londonien.

Nouvelle déception pour Rafael Nadal. Avec l'absence de Novak Djokovic, il aurait pu prendre une longueur d'avance au classement des Grands Chelems remportés. Or, le Majorquin a été surpris par l'Américain Frances Tiafoe dès les huitièmes de finale de l'US Open. Sa préparation n'a pas été optimale à cause de sa blessure aux abdominaux contractée en quart de finale du dernier Wimbledon face à Taylor Fritz. Par ailleurs, il avait du renoncer à disputer la demi-finale l'opposant à Nick Kyrgios car il souffrait trop. Sans cette blessure, la donne aurait pu être totalement différente.

« Si je ne me blesse pas, peut‐être que je gagne Wimbledon »

Rafael Nadal est déçu de cette élimination prématurée mais il ne se cherche pas d'excuses. En revanche il ressasse le dernier Wimbledon où il regrette sa blessure. « On peut se lamenter, se plaindre sur beaucoup de choses, mais ça ne change rien à la situation. On peut penser que si je ne me blesse pas (aux abdominaux, ndlr), peut‐être que je gagne Wimbledon, peut‐être que je gagne autre chose par le passé. Ou peut‐être que je perds autre chose parce que je n’étais pas capable de créer cette force intérieure après toutes ces blessures. Cela fait partie de ma carrière. Parfois, ça arrive de façon propre, d’autres fois, de façon complètement inattendue, comme en Australie ou à Roland‐Garros cette année. Bien sûr, ce n’était pas la préparation idéale pour l’US Open pour moi » déplore le numéro 3 mondial dans des propos relayés par We Love Tennis .

« Il faut savoir perdre »

Le recordman de victoires à Roland-Garros n'avait pas caché son immense déception de se faire éliminé par Frances Tiafoe. Fair-play, Nadal avait concédé : « Je ne suis pas très doué pour les excuses. En fin de compte, il y a des moments où l’on peut tout faire et d’autres où l’on ne peut pas. Cette fois, c’était la seconde. J’ai fait de mon mieux. Je m’étais bien entraîné, j’étais heureux. Ensuite, au niveau de la compétition, j’ai manqué de fraîcheur, d’expérience, de calme, de choses intangibles… La réalité est simple : je n’ai pas bien joué, et quand cela arrive, il faut savoir perdre. C’est l’essence même du sport. Pour une raison quelconque, je n’ai pas été en mesure d’être aussi performant que je le devais depuis le premier jour. Je dois féliciter mon adversaire, qui était meilleur que moi, et repartir. »

