Tennis

Tennis : Nadal sort du silence après sa victoire face à Gasquet

Publié le 4 septembre 2022 à 11h35 par La rédaction

Après s'être défait pour la 18ème fois de sa carrière de Richard Gasquet (6-0, 6-1, 7-5), le légendaire Rafael Nadal pense déjà à son prochain match. Le Majorquin affrontera Frances Tiafoe en huitièmes de finale de l'US Open et il compte bien défaire le tennisman américain qui évolue à domicile. Rafael Nadal donne le ton.

Après sa blessure qui l'avait contraint à l'abandon à Wimbledon, Rafael Nadal est de retour en forme à l'US Open. Une nouvelle fois vainqueur de son bourreau chez les jeunes Richard Gasquet (6-0, 6-1, 7-5), le Majorquin ne pense qu'à son prochain rendez-vous. Nadal affrontera l'Américain Frances Tiafoe pour le compte des huitièmes de finale de l'US Open. Déterminé, l'Espagnol se tient prêt.

Tennis : Après Nadal, Federer envoie un message émouvant à Serena Williams https://t.co/CY3O50bxJr pic.twitter.com/J8RhBCjx3Q — le10sport (@le10sport) September 4, 2022

«Je sais que ça va être un test très important pour moi»

Fort de son 18ème succès chez les pros face au Français Richard Gasquet, Rafael Nadal annonce la couleur pour sa prochaine échéance où il affrontera Frances Tiafoe. « Je sais que ça va être un test très important pour moi. Le quatrième tour de l’US Open, je l’accepte, je vais avoir un adversaire très difficile. D’une certaine manière, c’est un défi pour moi. J’aime ça parce que je dois être prêt pour ça. J’ai besoin d’augmenter la quantité d’énergie. Je dois augmenter le niveau d’intensité sur le terrain. J’espère être capable de le faire. Contre un super joueur comme Frances, je dois élever mon niveau de jeu. J'espère être prêt. Il le faudra pour continuer à avancer dans le tournoi. Aujourd'hui, il y a eu du mieux. J'espère réussir un bon entraînement demain et être prêt après-demain » a-t-il déclaré.

«C'est mon meilleur match du tournoi»

Rafael Nadal a poursuivi sa sérié d'invincibilité face au Biterrois Richard Gasquet. Désormais, il compte 18 victoires sur le circuit ATP face au Français qui espérait mettre fin à cette spirale infernale : « 17-0, c’est affreux, ça ne me fait pas marrer, je ne suis pas fier de cette stat, mais il faut la porter. Je n’ai pas une énorme chance mais bon, il faut y croire, respecter le truc. On a 36 ans tous les deux, c’est fabuleux pour moi de pouvoir le rejouer à ce stade de ma carrière. » De son côté, le Majorquin a récité son tennis pour ne faire qu'une bouchée de Richie . « C'est mon meilleur match du tournoi, sans aucun doute. Des progrès importants. Il faut continuer. C'est une bonne victoire, ma première de la quinzaine en trois sets. Le troisième set a été difficile, il (Gasquet) a élevé son niveau de jeu. Il y a eu des moments compliqués, c'est bien de les vivre et de s'en sortir » confie Nadal.

«Je jouais mieux en Australie qu'ici»