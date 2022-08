Tennis

Tennis : Alcaraz, le nouveau Rafael Nadal ? Il répond

Publié le 31 août 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Vainqueur facile au premier tour de l’US Open grâce à l’abandon de Sebastian Baez dans le troisième set, Carlos Alcaraz démarre idéalement sa quinzaine américaine. Présent en conférence de presse juste après sa victoire, le jeune espagnol de 19 ans a une fois de plus été interrogé sur son rapport avec Rafael Nadal, son idole.

Arrivé très tôt sur le circuit ATP, Carlos Alcaraz a rapidement été comparé à Rafael Nadal. Il faut dire qu’à seulement 19 ans, même si l’Espagne a connu de très grands joueurs, il n’y a que Nadal et Alcaraz qui ont été si impressionnants. Idole de la nouvelle pépite espagnole, Rafael Nadal a même été battu par Carlos Alcaraz lors du Masters 1000 de Madrid. Deux chemins étroitement liés qui ne cessent d’être comparés…

Nadal prend la défense d’Alcaraz

Logiquement, la pression continue de s’abattre sur les épaules de Carlos Alcaraz. Battu récemment au premier tour du tournoi de Montréal, le joueur de 19 ans a reçu le précieux soutien de Rafael Nadal : « Je sais que Carlos est bien entouré, je ne me fais pas de souci pour lui. De toute façon, je n’ai aucun conseil à donner à Alcaraz au sujet de la pression. En revanche quand vous êtes en pleine ascension, que votre classement progresse vite, vous jouez tranquille juste avec le désir de bien faire, d’être performant. Et puis, un jour, vous vous rendez compte que vous faites partie des meilleurs joueurs du monde et votre approche change. Vous pensez que vous devez gagner, que c’est logique de battre un joueur moins bien classé que vous. Ce que je peux juste dire c’est qu’au tennis, à la fin de la semaine, une seule personne soulève le trophée. Une fois que vous avez bien intégré cela, la fameuse gestion de la pression est différente ».

Carlos #Alcaraz (n°4) 🇪🇸 franchit le premier tour de l'#USOpen ! Ce mardi, il profite de l'abandon de Sebastian #Baez (n°37) 🇦🇷 alors qu'il menait 7-5, 7-5, 2-0. Next ➡️ Tallon #Griekspoor (n°46) 🇳🇱 ou Federico #Coria (n°78) 🇦🇷. #USOpen2022📸 : @TennisChannel pic.twitter.com/LgaYyRnUvp — Jeu, Set Et Match (@jeu_set_etmatch) August 30, 2022

L’US Open relance le débat

Un message suffisant pour relancer les comparaisons avec Rafael Nadal. Présent à l’US Open, Carlos Alcaraz a facilement passé son premier tour grâce à l’abandon de Sebastian Baez dans la troisième manche. Des débuts prometteurs qui laissent présager un Grand Chelem intéressant pour Alcaraz. Ce qu’il devra gérer une fois de plus, c’est les questions sur son rapport avec Rafael Nadal. Après sa victoire au premier tour de l’US Open, Alcaraz a une fois de plus été interrogé sur son idole.

« Je ne me considère pas comme le prochain Nadal »