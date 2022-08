Tennis

Tennis : Andy Murray fait une énorme révélation sur Rafael Nadal

Publié le 30 août 2022 à 15h35 par Jules Kutos-Bertin

Candidats au titre à l’US Open, Andy Murray et Rafael Nadal vont une nouvelle fois se disputer un tournoi du Grand Chelem. Vainqueur de son premier match, l’Ecossais s’est confié sur la forme actuelle de l’Espagnol, expliquant qu’il faisait toujours partie des meilleurs joueurs du monde, lui qui est déjà « l’un des meilleurs joueurs à n’avoir jamais joué ».

Depuis lundi, l’US Open bat son plein. Un an après le sacre historique de Daniil Medvedev, les circuits ATP et WTA sont de retour à Flushing Meadows pour en découdre. Et cette année, l’US Open doit faire sans Novak Djokovic, privé de tournoi en raison de son refus de se vacciner. Une absence de taille mais pas de quoi remettre en question le prestige du tournoi. Même sans Djokovic et Stefanos Tsitsipas, éliminé au premier tour, il reste du beau monde.

Le retour d’Andy Murray

A commencer par Andy Murray. Après des blessures, des périodes de moins bien et tout ce qui va avec, le joueur écossais est revenu à un très bon niveau et s’est déjà qualifié pour la second tour. Des débuts très positifs pour Murray qui, même s’il a déjà remporté trois titres du Grand Chelem en carrière, espère toujours revenir à son meilleur niveau et triompher. L’US Open a tout de la bonne opportunité.

Nadal veut encore briller

En face, il y aura bien évidemment Rafael Nadal. Après son revers au premier tour à Cincinnati, l’Espagnol compte bien rappeler à tout le monde quel joueur il est. Vainqueur de l’Open d’Australie, Roland-Garros et demi-finaliste de Wimbledon, Nadal n’a toujours pas perdu le moindre match de Grand Chelem cette saison (il a dû abandonner avant de jouer à Wimbledon). A Flushing Meadows, Rafael Nadal veut poursuivre sa série et conforter son avance devant Novak Djokovic au nombre de majeurs remportés. Après quatre ans d’absence à l’US Open, Nadal attendait ce moment : « Je suis heureux d'être de retour ici après plusieurs années sans avoir eu la possibilité de venir. Impatient de jouer. C'est l'un des endroits les plus importants de ma carrière, sans aucun doute. J'essaie de profiter de chaque entraînement pour m'améliorer et être compétitif dès le premier tour ».

Folie. Démesure. À l’image de Serena Williams. Sur les sites principaux de reventes de billets, on peut trouver des places en loges pour son match en night session jusqu’à 100 000 dollars! Pour Nadal mardi, il y a des places à 11000$!Ils sont fous ces Américains 🇺🇸 pic.twitter.com/MwFSRMqfWR — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) August 29, 2022

« Il est clairement l’un des meilleurs joueurs à avoir jamais joué »