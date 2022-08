Tennis

US Open : Djokovic banni, Nadal est catégorique

Publié le 29 août 2022 à 18h35 par Bernard Colas

Comme en Australie, Novak Djokovic n’a pas été autorisé à participer à l’US Open en raison de sa position sur le vaccin contre la Covid-19. Une décision regrettée par les autres joueurs du circuit ATP, dont Rafael Nadal, en course pour remporter un 23e Grand Chelem dans sa carrière.

Ce lundi démarre l’US Open, et au terme d’un long feuilleton dont l’issue faisait finalement peu de doute, Novak Djokovic n’a pas été convié pour l’événement. Comme en Australie, l’ancien numéro 1 mondial ne peut disputer le dernier Grand Chelem de la saison à cause de son refus de se faire vacciner contre la Covid-19, l’empêchant de pouvoir entrer sur le sol américain. Djokovic n’a pourtant pas manqué de soutien, sur le plan sportif mais également en dehors puisque l’affaire a pris une tournure politique de l’autre côté de l’Atlantique, insuffisant toutefois pour permettre au Serbe de se rendre à New York.

« Une très triste nouvelle »

Forcément, le cas Djokovic a encore fait parler en vue du début de l’US Open, où chacun y est allé de sa position. Interrogé sur la situation de son rival, Rafael Nadal a publiquement regretté cette absence : « De mon point de vue, c'est une très triste nouvelle. C'est toujours dommage lorsque les meilleurs joueurs du monde ne peuvent pas participer à un tournoi en raison de blessures ou pour d'autres raisons. Dans ce cas, ne pas avoir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire dans le tableau d'un Grand Chelem, ça représente toujours un manque important, non ? C'est dur pour les fans, dur pour le tournoi. À mon avis, dur pour les joueurs aussi, parce que nous voulons avoir les meilleures conditions de compétition possibles. D'une certaine manière, le sport est plus grand que n'importe quel joueur. Même si ce n'est pas une bonne nouvelle pour tout le monde, le monde continue et le tennis continuera après moi, après Novak, après Roger . »

Federer, Djokovic, Nadal... Voilà le GOAT selon cette légende https://t.co/IB50qA8NCS pic.twitter.com/WQqcBp8Pp6 — le10sport (@le10sport) August 28, 2022

« Rafa aurait voulu qu’il soit là pour que le vainqueur, quel qu’il soit, ait gagné le tournoi de la meilleure façon possible »

Rapporté par le Daily Mail et We Love Tennis , Daniel Evans a lui aussi fait part de sa déception de ne pas voir Novak Djokovic participer à l’US Open cette année. Selon le Britannique, chaque joueur aurait voulu se mesurer à l’ancien numéro 1 mondial durant la quinzaine américaine, et notamment Rafael Nadal. « C’est une déception que Novak ne soit pas là. Évidemment, il y a une règle, mais des joueurs non vaccinés peuvent participer au tournoi. C’est ce que j’ai compris : si vous êtes américain, vous pouvez ne pas être vacciné. Je pense que l’essentiel est qu’il apporterait quelque chose de plus à ce tournoi. Je ne connais pas les discussions qu’ils ont eues avec les États‐Unis, mais je pense que cela aurait été bien de le voir ici. Je pense aussi que les joueurs comme Rafa auraient voulu qu’il soit là pour que le vainqueur, quel qu’il soit, ait gagné le tournoi de la meilleure façon possible », confie-t-il.

« C'est dommage qu'il ne soit pas là, cela aurait été bon pour le tennis »