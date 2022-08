Tennis

US Open : Menacé d'exclusion, Djokovic reçoit un nouveau soutien

Publié le 25 août 2022 à 11h35 par Pierrick Levallet

Pour l’instant, Novak Djokovic ne sait toujours pas s’il sera autorisé à participer à l’US Open puisqu’il n’est pas vacciné contre la Covid-19. La situation du Serbe commence d’ailleurs à en agacer plus d’un. Et le numéro 6 mondial vient de recevoir un nouveau soutien totalement inattendu de la part d’un joueur américain.

Après l’Open d’Australie, Novak Djokovic pourrait bien manquer un autre tournoi du Grand Chelem car il n’est pas vacciné contre la Covid-19. Pour pénétrer sur le territoire américain et participer à l’US Open, il faut impérativement présenter une preuve de vaccination contre le coronavirus. Or, Novak Djokovic est fervent opposant au vaccin depuis son apparition et ne semble pas prêt de bouger de ses positions. Sauf que pour l’instant, le gouvernement des Etats-Unis n’a pas l’air de vouloir changer ses règles pour permettre au Serbe de participer à l’US Open. Cela agacerait d’ailleurs une légende du tennis américain.

McEnroe monte au créneau pour Djokovic...

Pour John McEnroe, la décision d’interdire l’accès au territoire américain à Novak Djokovic à cause de son statut de non-vacciné est totalement incompréhensible. « Je pense que c'est stupide qu'ils ne le laissent pas jouer. C'est ce qui se rapproche le plus d'une blague. Si j'étais lui, je me serais fait vacciner, mais il faut respecter sa façon de penser. Nous vivons avec la pandémie depuis deux ans et demi et je trouve que c'est une blague qu'il ne soit pas autorisé à participer » pestait-il récemment.

... Medvedev aussi

De son côté, Daniil Medvedev a avoué qu’il aimerait voir Nole pouvoir participer à l’US Open : « Je ne peux rien faire, c'est le gouvernement qui fixe les règles. Je ne sais pas si ça peut changer. Si c'était ma décision, sans aucun doute je voudrais que Novak joue. J'aime quand les meilleurs joueurs du monde sont là. Il vient de gagner un Grand Chelem. La course avec Rafa (Nadal) est hyper intense, super intéressante. J'adorerais le voir à New York. » Néanmoins, les choses semblent mal embarquées pour Novak Djokovic. L’affiche de l’US Open a été dévoilée et le Serbe ne figure pas aux côtés de Rafael Nadal, Nick Kyrgios, Carlos Alcaraz, Daniil Medvdev ou encore Serena Williams. Alors que le Grand Chelem débute le 29 août, Novak Djokovic est toujours dans l’incertitude. Et il vient de recevoir un nouveau soutien inattendu.

