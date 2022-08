Tennis

Nadal, Federer, Djokovic à la retraite, une révolution est attendue

Publié le 22 août 2022 à 09h35 par La rédaction mis à jour le 22 août 2022 à 09h35

Respectivement âgés de 35, 36 et 41 ans, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer sont de plus en plus proches d’une retraite. Après avoir dominé le circuit pendant de nombreuses années, ces grands sportifs vont devoir tirer leur révérence. Et certains annoncent déjà une grande révolution dans le monde du Tennis, impatients à l'idée de découvrir cette nouvelle ère…

35, 36 et 41 ans. Ce sont les âges respectifs de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer. Le Big 3 a régné sur le tennis mondial depuis de nombreuses années. Rafael Nadal a remporté 92 trophées dans sa carrière, dont 22 Grand Chelem, ce qui représente toujours aujourd’hui un record absolu. Novak Djokovic a quant à lui soulevé 88 trophées, tandis que Roger Federer en a remporté 103 titres ATP. Ces trois monstres du tennis sont de plus en plus proches de la retraite, et une grande révolution est attendue…

Tennis : Les confidences très étonnantes de Djokovic… https://t.co/quxqhWVztw pic.twitter.com/GW02PKnAEl — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

« La liste des gagnants des grands tournois sera plus étalée et je pense que cela aidera le sport »

Ainsi, dans une interview accordée à RedBull , relayée par We Love Tennis , Reilly Opelka a évoqué l’après Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer, estimant que le circuit pourrait être plus ouvert après leur départ. « Ils sont en train de partir, mais c’est fou. C’est tout ce que j’ai connu, c’est tout ce que la plupart d’entre nous ont connu. Je suis curieux de voir à quoi cela ressemblera quand ils ne seront plus là. La liste des gagnants des grands tournois sera plus étalée et je pense que cela aidera le sport. Cela attirera l’attention de plus de pays. Toute la Grèce va regarder le tennis une fois que Stefanos Tsitsipas aura gagné un Grand Chelem, et toute l’Italie va le suivre quand Matteo Berrettini en gagnera un également. Je pense que ce sera plus passionnant ».

« Je veux être celui qui sera capable d’arrêter le meilleur d’entre eux »

De son côté, le numéro 1 mondial actuel, Daniil Medvedev, veut devenir le successeur de Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. « Novak Djokovic est un joueur exceptionnel, il l’a prouvé à Wimbledon. Il y avait beaucoup de pression lorsque Rafa a atteint 22 Grands Chelems. Je pense que si Novak avait une chance d’arriver à 21, il allait la saisir et il l’a saisie. Et je veux voir cette rivalité se poursuivre et je veux être celui qui sera capable d’arrêter le meilleur d’entre eux ».

« Je ne pense pas que nous arriverons à les imiter »