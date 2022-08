Tennis

Tennis : L’énorme annonce de Federer sur son retour

Publié le 21 août 2022 à 18h35 par La rédaction

Absent depuis plus d’un an après son élimination en quart de finale à Wimbledon en juin 2021, Roger Federer a posté une courte vidéo sur son compte Instagram où l’on peut voir qu’il commence à retaper dans la balle. Pourrait-ce être un signe indiquant son retour à la compétition ? Le Suisse espère pour autant retrouver les courts pour la Laver Cup et Bâle.

Absent depuis sa défaite en quarts de finale à Wimbledon en juin 2021, Roger Federer avait été écarté des terrains et a été par la suite opéré au genou durant l’été de la même année. Malgré les risques que porte une opération à son âge, le Suisse est conscient de la difficulté des choses, mais reste optimiste et espère pouvoir revenir sur le circuit. « Pour me sentir mieux, j'ai besoin d'être opéré. Je veux me donner une lueur d'espoir de revenir sur le circuit d'une manière ou d'une autre. Je suis réaliste, comprenez-moi bien. Je sais à quel point c'est difficile à mon âge de se refaire opérer. Je vais essayer. Je veux être en bonne santé. Je vais suivre les processus de rééducation », a lancé le Suisse. En tout cas, l’attente pour Roger Federer commence à être longue et la question lui est même très souvent posée. « C’est trop long. J'ai été opéré à la fin du mois d'août. Nous le savions déjà à l'époque. Les gens n'arrêtent pas de me demander : "Alors, ça donne quoi ? À chaque fois, je dois répondre que cela prendra un peu plus de temps. »

« Impatient de rejouer à la maison »

Alors que tous les fans du tennis attendent avec impatience le retour de Roger Federer sur le circuit ATP, le Suisse annonçait il y a quelques mois être impatient de revenir sur les terrains. Tandis que son retour devrait se faire pour la Laver Cup, le natif de Bâle a notamment hâte de pouvoir faire son retour chez lui et se dit « Impatient de rejouer à la maison » . « L'objectif est d'être prêt pour la Laver Cup et Bâle à la fin de l’année. » Concernant la Laver Cup, on pourrait retrouver le big four où l’on verra Andy Murray, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic jouer tous les quatre dans la même équipe. Le Serbe avait même laissé quelques mots sur ce moment qui sera unique dans l’histoire du tennis : « C'est la seule compétition où vous pouvez jouer en équipe avec des gars contre qui vous êtes normalement en compétition. Rafa, Roger et Andy, ça va être un moment vraiment unique dans l'histoire de notre sport ».

« Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. »

Malgré les progrès réalises, le Suisse préfère rester patient dans sa rééducation : « Je dois juste rester patient et faire des progrès constants. Je suis très actif. Je vais à la salle 5 ou 6 fois par semaine. J'obtiendrai beaucoup d'informations dans les prochains mois. Je ne joue pas beaucoup au tennis, un peu avec les enfants. Je pourrais en faire beaucoup plus, mais nous nous concentrons sur la forme physique en ce moment, il n'y a pas de surcharge. Le tennis doit encore attendre un peu. »

Roger Federer annonce son retour