Tennis : Federer, Bryant, Ibrahimovic... L'annonce XXL de Monfils

À 35 ans, Gaël Monfils continue de travailler et de régaler les amateurs de Tennis. Actuellement à Montréal pour la Coupe Rogers, le Français s’est qualifié pour les 8e de finale de la compétition. Et il a évoqué sa potentielle longévité dans le paysage sportif, se comparant ainsi à Roger Federer, Zlatan Ibrahimovic ou encore Kobe Bryant…

Gaël Monfils a plus d’un tour dans son sac. À 35 ans, le Français continue de régaler les amateurs de Tennis, et s’est notamment qualifié pour les 8e de finale de la Coupe Rogers, à Montréal. Opposé à Maxime Cressy, Monfils s’est imposé en deux sets (7-6, 7-6) et passe donc au tour suivant. Et lors de la conférence de presse d’après-match, Gaël Monfils s’est livré sur ses envies de longévité, n’hésitant pas à évoquer les cas de plusieurs grands sportifs bien connus…

« Mon vrai kiff, ça serait d’être comme Kobe, Zlatan ou Roger »

Ainsi, lors de la conférence de presse, Gaël Monfils a annoncé qu’il souhaitait continuer à jouer après ses 40 ans. Une barre symbolique que plusieurs sportifs de renom ont déjà dépassé avant lui. « C’est pour ça que je joue au tennis. J’ai trop de plaisir pour arrêter. J’ai déjà dit que j’avais envie de jouer jusqu’à mes quarante ans. Mon vrai kiff, ça serait d’être un sportif comme Kobe Bryant l’a été, comme Zlatan Ibrahimovic ou Roger Federer le sont. Passer la quarantaine, c’est symbolique » assure le Français. Zlatan Ibrahimovic est en effet toujours en activité, alors qu’il a soufflé sa 40e bougie en octobre 2021, tandis que Roger Federer est aussi toujours actif, à l’âge de 41 ans.

« J’espère vraiment garder la motivation »

Selon Gaël Monfils, la question de la motivation est primordiale pour atteindre cette barre symbolique des 40 ans, en restant un sportif de haut niveau. Mais la condition physique est également à prendre en compte. « J’espère juste ne pas avoir trop d’arrêts de 3-4 mois à cause de blessures, sinon ça va écouter mon envie. Mais j’espère vraiment garder la motivation et jouer jusqu’à mes quarante piges ! » . Une déclaration forte pour le Français, qui doit souffler ses 36 bougies le 1er septembre prochain…

