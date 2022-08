Tennis

Tennis : Une star montante ne veut pas suivre leurs traces

Au cours de leur carrière, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont raflé presque tous les titres du Grand Chelem. Les trois joueurs ont assurément fixé la barre haut pour la génération à venir. D’ailleurs, Carlos Alcaraz ne voit aucun joueur être en mesure de se hisser au niveau du Big 3.

Pendant de nombreuses années, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont dominé le circuit ATP. Les trois joueurs ont laissé très peu de place aux autres et ont raflé pas moins de 63 Grand Chelem jusqu’à présent (22 pour l’Espagnol, 21 pour le Serbe, 20 pour le Suisse). Toutefois, le Big 3 arrive tranquillement vers la fin de sa carrière. À 36, 35 et 41 ans, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer sont de plus en plus proches de la retraite. L’occasion pour la nouvelle génération de prendre la relève. D’ailleurs, certains commencent déjà à se montrer comme Daniil Medvedev. Et le Russe est visiblement déterminé à être le successeur de ces trois légendes.

Medvedev se voit être le successeur du Big 3...

« Novak Djokovic est un joueur exceptionnel, il l’a prouvé à Wimbledon. Il y avait beaucoup de pression lorsque Rafa a atteint 22 Grands Chelems. Je pense que si Novak avait une chance d’arriver à 21, il allait la saisir et il l’a saisie. Et je veux voir cette rivalité se poursuivre et je veux être celui qui sera capable d’arrêter le meilleur d’entre eux » a confié le numéro un mondial récemment. Mais d’autres préfèrent rester réalistes sur la situation.

... mais pas Alcaraz

En effet, Carlos Alcaraz a avoué dans des propos rapportés par We Love Tennis qu’il ne voyait pas la nouvelle génération reproduire ce que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer ont fait pendant leur carrière : « Nadal, Djokovic et Federer ? Je ne pense pas que nous arriverons à les imiter. Ce n’est pas un manque de confiance dans mes capacités ou celles de mes collègues, mais je ne pense pas que moi et les autres jeunes puissions répéter ce qui a été fait par Federer, Nadal et Djokovic. Nous parlons d’un exploit impossible et ce n’est pas dans mes pensées en ce moment. Je préfère garder ma tête et mes pieds fermement ancrés dans le présent. » S’il ne se voit pas marcher réellement dans les pas du Big 3 , l’actuel numéro quatre au classement ATP n’entend pas réaliser une carrière médiocre pour autant. Celui qui est surnommé le « nouveau Nadal » est l’un des grands espoirs du tennis mondial. À 19 ans, Carlos Alcaraz a déjà remporté cinq trophées, certains contre de grands adversaires comme Alexander Zverev ou encore Casper Ruud. Mais l’Espagnol ne se voit pas aller aussi loin que le Big 3 .

Une barre trop haute pour la nouvelle génération ?