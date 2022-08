Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… Medvedev se lâche sur le débat du GOAT

Publié le 7 août 2022 à 07h35 par Jules Kutos-Bertin

Auteur d’une saison exceptionnelle et avec deux tournois du Grand Chelem remportés, Rafael Nadal est dans la forme de sa vie. Du côté de Novak Djokovic, la saison a été plus difficile en raison de son refus de se vacciner. Malgré le niveau encore étincelant des deux, Daniil Medvedev est convaincu qu’il peut être celui qui les arrêtera.

Vu l’année de tennis que nous sommes en train de vivre, difficile d’éviter le débat du GOAT. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer… Toujours aussi dur de trancher ! Même si le Suisse n’a pas joué de la saison, il fait forcément partie de cette liste, reste à savoir s’il est en haut de la liste. Pour certains, le nombre de titres du Grand Chelem doit primer, ce qui favorise Rafael Nadal. Et à ce petit jeu là, Novak Djokovic n’est pas très loin.

Nadal dans la forme de sa vie

Depuis le début de l’année, Rafael Nadal est à un niveau exceptionnel. A 36 ans, l’Espagnol est peut-être dans la forme de sa vie. D’abord dominé par Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie, Rafael Nadal a totalement inversé la tendance pour s’imposer en cinq manches. Le tournant de son début de saison, sans aucun doute. Dans la foulée, Rafael Nadal s’est battu avec son corps jusqu’à Roland-Garros. Et malgré les douleurs et les infiltrations, Nadal a raflé la mise sur la terre-battue parisienne. Derrière, le numéro 3 mondial a tenté de confirmer à Wimbledon mais ses blessures abdominales l’ont empêché de disputer sa demi-finale. « J'ai pris cette décision parce que je ne pense pas pouvoir gagner encore deux matches ici dans ces circonstances, sans pouvoir servir à pleine puissance. D'une certaine manière, par respect pour moi-même, je n'ai pas envie d'aller sur le court sans avoir le niveau de compétitivité nécessaire », avait expliqué Nadal. Au contraire de Novak Djokovic…

Djokovic plombé par ses convictions

Même s’il a triomphé à Wimbledon, Novak Djokovic vit une année très compliquée. En raison de son refus de se vacciner, le Serbe n’a pas pu disputer l’Open d’Australie, avant de s’incliner en quart de finale de Roland-Garros contre… Rafael Nadal. Et vu la situation actuelle, Djokovic ne devrait même pas pouvoir jouer l’US Open. « Je me prépare comme si j’allais être autorisé à concourir, en attendant de savoir s’il sera possible que que je me rende aux Etats-Unis. Je croise les doigts », a récemment confié Novak Djokovic.

« Je veux être celui qui sera capable d’arrêter le meilleur d’entre eux »