Tennis

US Open : Djokovic lâche une grande annonce

Publié le 31 juillet 2022 à 15h35 par Hugo Ferreira

A moins d’un énorme retournement de situation de dernière minute, Novak Djokovic sera bel et bien absent de l’US Open. La situation vaccinale du Serbe ne lui permet pas d’entrer sur le territoire américain, et il parait peu probable que la situation change avant le 29 août, date de lancement du tournoi. Malgré tout, Nole s’entraine afin d’être prêt pour cette échéance, dans l’attente d’un miracle.

Novak Djokovic traverse une année très particulière. En effet, le Serbe n’a pas pu participer à l’Open d’Australie car il n’est pas vacciné contre le Covid-19, et a dû attendre le mois d’avril avant de pouvoir apparaitre régulièrement sur les courts. Alors qu’il a également perdu sa place de numéro 1 mondial au profit de Daniil Medvedev, Nole n’a pas pu aller jusqu’au bout à Roland-Garros, et s’est incliné en quarts de finale. Cependant, tout semble être rentré dans l’ordre à Wimbledon, où le joueur de 35 ans s’est imposé pour la 4ème fois consécutive, en triomphant de Nick Kyrgios en finale.

Tennis : Cette révélation ahurissante à 1M€ sur Richard Gasquet https://t.co/MCnfW4NAKK pic.twitter.com/1qEg1JcmmF — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Djokovic ne peut pas participer à l’US Open

Mais l’euphorie est de courte durée pour Novak Djokovic. Après avoir remporté son 7ème titre à Wimbledon, le Serbe avait les yeux rivés sur l’US Open, où il aimerait s’imposer après s’être incliné lourdement face à Daniil Medvedev l’année dernière (3-0). Cependant, en raison de sa situation vaccinale, le joueur de 35 ans ne pourra pas entrer sur le territoire américain afin de disputer le tournoi. Et son entourage ne semble pas le rassurer, à l’image de son entraineur.

Son entourage n’est pas confiant

Alors que Novak Djokovic nourrit encore l’espoir de voir la situation changer afin qu’il puisse participer à l’US Open, son entourage s’est exprimé à ce sujet, et ne se montre pas très optimiste. C’est en tout cas l’impression que donnait son entraineur, Goran Ivanišević, au micro du média serbe Slobodna Dalmacija : « Je ne sais pas pour l'US Open, c'est difficile pour moi. Je suis plus optimiste sur le fait que je gagne Umag que sur le fait qu'ils le laisseront à l'US Open » . Néanmoins, beaucoup de gens soutiennent Nole , et celui-ci a tenu à réagir, tout en rassurant ses fans : s’il est finalement autorisé à jouer, alors il sera prêt.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Novak Djokovic (@djokernole)

« Je me prépare comme si j’étais autorisé à concourir »