US Open : La sortie fracassante du clan Djokovic

Publié le 25 juillet à 11h35 par Hugo Ferreira

Et si Novak Djokovic manquait un nouveau tournoi du Grand Chelem ? Le Serbe n’est pourtant pas blessé, mais sa non-vaccination contre le Covid-19 l’a déjà empêché de participer à l’Open d’Australie. Cette situation pourrait à nouveau se produire dans les prochaines semaines, puisqu’il ne pourra pas non plus disputer l’US Open, à moins d’un énorme retournement de situation. Son entraineur, Goran Ivanišević ne se fait cependant pas de faux espoirs.

Quelle année particulière pour Novak Djokovic. Non-vacciné contre le Covid-19, le Serbe n’a pratiquement pas joué durant les premiers mois de 2022, et a notamment manqué l’Open d’Australie, où Rafael Nadal s’est imposé. De retour à Roland-Garros, celui-ci s’est incliné face à son rival espagnol dès les quarts de finale. Alors qu’il avait également perdu sa place de numéro 1 mondial au profit de Daniil Medvedev, Nole a tout de même renoué avec la victoire en s’imposant à Wimbledon. Cependant, la suite de sa saison est désormais beaucoup plus floue.

Novak Djokovic veut jouer l’US Open

Après avoir remporté Wimbledon, Novak Djokovic aimerait pouvoir enchainer avec l’US Open. Le Serbe rêve d’un 22ème titre du Grand Chelem, qui le ferait revenir à égalité avec Rafael Nadal. Cependant, alors qu’il y a actuellement peu de chances de voir le joueur de 35 ans aux Etats-Unis en raison de sa situation vaccinale, celui-ci ne compte pas s’opposer aux décisions qui seront prises : « Si j’ai une permission, je serais là. Si je n’en ai pas, je ne serais pas là. Ce n’est pas la fin du monde. Je n’irais pas en Amérique si je n’ai pas la permission. Mais je veux être à New York. Je veux être en Amérique. Je veux être partout où je peux éventuellement jouer. Je suis un joueur de tennis professionnel. Je ne fais pas de politique » .

« Je suis plus optimiste sur le fait que je gagne Umag que sur le fait qu'ils le laisseront à l'US Open »

Dans une interview accordée au média serbe Slobodna Dalmacija , Goran Ivanišević a évoqué la possibilité de voir Novak Djokovic participer à l’US Open. Visiblement, même l’entraineur du joueur de 35 ans ne semble plus avoir grand espoir de voir Nole sur les courts du Flushing Meadows-Corona Park : « Je ne sais pas pour l'US Open, c'est difficile pour moi. Je suis plus optimiste sur le fait que je gagne Umag que sur le fait qu'ils le laisseront à l'US Open. Ils ne demandent pas de vaccination là-bas, mais en tant que pays, ils sont fermés aux non vaccinés, car pour l'instant il ne peut pas entrer dans le pays. Et le tournoi en tant que tournoi, il n'y a pas de problème avec ça » . Malgré tout, celui-ci ne s'opposera pas à la décision prise par son joueur.

